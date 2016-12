“En 2017 el Consorcio de Bomberos tendrá más de dos millones para inversiones”

Después de atravesar una dura época de crisis económica interna, el Consorcio de Bomberos de Tenerife logra cerrar el año 2016 con una estabilidad económica, la convocatoria de nuevas plazas y con la perspectiva de un 2017 mucho más prometedor, al poder contar con más de dos millones para inversiones y mejoras. Además, se recuperan los proyectos de los futuros parques de bomberos para el Sur de la Isla, que se esperan abrir en unos cuatro años, según explica al respecto el consejero de Seguridad del Cabildo de Tenerife, José Antonio Valbuena (PSOE).

-¿Cómo ha sido el 2016 para el Consorcio de Bomberos?

“El balance ha sido positivo de forma general, tanto en cuanto creo que hemos podido dar por cerrada la crisis económica que había dentro del propio consorcio, que ha supuesto recortes importantes, sobre todo en inversión. Pero también, después de 8 años, hemos podido materializar la convocatoria de 22 nuevas plazas de bomberos, lo que también es un hito importante, con la garantía de poder seguir consolidando en los próximos años este inicio, convocando de manera periódica, cada uno o dos años, plazas para la dotación de bomberos. Por lo tanto, es un balance positivo donde incluso también las intervenciones que han hecho los bomberos han sido satisfactorias, y tal vez la más relevante haya sido la actuación en el derrumbe del edificio de Los Cristianos, que fue objeto de una medalla al mérito por parte del Ministerio del Interior. Se ha demostrado que esta idea que surgió al comienzo del año 2000 de generar un consorcio que agrupase en una sola entidad todos los cuerpos de bomberos que existían hasta el momento en la Isla ha sido una idea buena que se ha consolidado en el tiempo. Incluso en este año los municipios de Buenavista y Garachico han mostrado su deseo de incorporarse con todos los efectos a partir del próximo 1 de enero, lo que es bastante satisfactorio porque significa que solo quedan tres municipios fuera del consorcio: El Tanque, La Matanza y La Victoria, aunque La Victoria ha manifestado su voluntad de incorporarse”.

-¿Y qué argumentan El Tanque y La Matanza para no incorporarse al Consorcio?

“Ellos entienden que no tienen por qué formar parte de ningún consorcio y nosotros siempre hemos dicho que la ley de bases dice, en su última modificación, que esta competencia puede ser prestada por el Cabildo pero tiene que ser soportada y cofinanciada por parte del Ayuntamiento. Y sobre todo porque al final no tiene sentido que los ayuntamientos decidan y pidan invertir en competencias que no son propias, porque tienen que dar respuesta a una necesidad del municipio, pero con el tema de los bomberos miren para otro lado, sobre todo porque son solo dos ayuntamientos cuando los otros 29 están comprometidos con el consorcio, y yo creo que es significativo y que estos dos ayuntamientos están equivocados en su planteamiento y esperamos que más pronto que tarde recapaciten”.

-¿Cómo es el presupuesto del Consorcio para 2017?

“El presupuesto total es de 18.400.000 euros, unos tres más que el de 2016, y es un presupuesto de crecimiento, tanto porque se destina más de dos millones de euros a inversiones y porque también, a parte de las plazas que ya están en concurso, se ponen 15 nuevas plazas para incorporar a la plantilla, con la idea de que podamos sacarlas a concurso en uno o dos años. En el capítulo I de personal estamos muy limitados por lo que dice la ley general de presupuestos del Estado que impide un crecimiento de la plantilla, pero en nuestro plan director, que vamos a actualizar en el próximo ejercicio, tenemos previsto la creación de nuevos parques en el área del valle de Güímar y en el sur, en el entorno de Adeje, Arona y Guía de Isora, y eso va a precisar también un incremento del capítulo I que vamos a ver cómo lo podemos afrontar”.

-¿En qué punto se encuentran los proyectos para los nuevos parques en el Sur?

“Son proyectos que a inicio de la crisis se comenzaron a trabajar pero que quedaron aparcados y ahora que vemos que hay posibilidades de adquirir compromisos de ejecución, pues lo hemos vuelto a retomar pero no son proyectos inmediatos, están muy incipientes, por lo que estimo que por lo menos tendrán que pasar cuatro años para que esos parques puedan ser abiertos. Todavía tenemos que terminar de cerrar con Adeje, Arona y Guía de Isora qué municipio es el más apropiado para poder ubicarlo, donde haya disponibilidad de terreno, y a partir de ahí hacer todo el trámite de redacción de proyecto, licitar la obra, ejecutarla… En el caso del valle de Güímar, ahí hay un principio de acuerdo con el Ayuntamiento de Candelaria y veremos si aprovechamos las antiguas instalaciones de la estación de guaguas o en algún otro terreno para poder ejecutarlo”.

-¿Hay una carencia de bomberos en la zona sur?

“Tenemos una red de parques de bomberos profesionales en Icod, La Orotava, La Laguna, Santa Cruz y San Miguel, y entendemos que la franja norte está bien cubierta y que necesitamos apuntalar la franja sur, aunque tenemos la suerte de que es la zona donde existe un movimiento mayor de bomberos voluntarios, por lo tanto la respuesta que se está dando es óptima pero eso no quita que siempre exista ámbito de mejora en los bomberos profesionales y los voluntarios, que hacen un papel realmente encomiable, pues sería impensable contemplar una situación actual sin el apoyo de los bomberos voluntarios”.

-¿Se contempla alguna mejora en el ámbito de los bomberos voluntarios?

“Este año ha sido tedioso para los bomberos voluntarios porque se quiso cambiar la relación entre bomberos de Tenerife y los bomberos voluntarios y eso hizo que se dificultase mucho el momento en el que recibían los pagos. El año que viene iremos a una fórmula de concierto para garantizar mes a mes un pago periódico a las distintas asociaciones”.

-Y los dos millones para inversiones, ¿en qué se van a usar?

“Básicamente en vehículos, por un lado se va a comprar una autoescala (un vehículo con escalera), que ya está licitada y nos la entregarán a principios del año que viene y son unos 7000.000 euros. Y dos bombas urbanas pesadas que cuestan en torno a unos 300.000 euros. Es que este tipo de vehículos son caros pero necesarios. También hay una inversión importante en equipación y material y también mejoras en el parque de Santa Cruz”.

-¿Qué mejoras necesita el parque de Santa Cruz?

“Hay que adecuar algunos espacios. De todos los parques es el más antiguo y el primero que necesita un proceso de consolidación y hace falta adecuar las dependencias propias de los bomberos, la zona de administración…”