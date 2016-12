Agotada la vacuna contra la meningitis B en Canarias ante una demanda inusitada

En estos momentos la vacuna contra la meningitis B está agotada en Canarias. Se trata de un fármaco no incluido en el calendario oficial, pero recomendado por los especialistas. Desde octubre de 2015, cuanto se puso a la venta, el Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría propone incluirla frente al meningococo B en el sistema financiado. Pese a la sugerencia, se ha hecho caso omiso en el Gobierno estatal y en las comunidades autónomas y, junto con la vacuna del rotavirus, son las dos propuestas cuyo coste deben afrontar los padres que quieran suministrarlas a sus hijos.

A pesar de estar fuera del sistema oficial, muchas familias han optado por adquirir la vacuna, según explica a DIARIO DE AVISOS Luis Ortigosa, miembro del citado comité nacional asesor de vacunas y pediatra. “El calendario vacunal español cuenta con dosis para 13 enfermedades, pero esta no está incluida; no obstante, desde el comité se ha propuesto desde hace más de un año, a nivel nacional y regional”, detalla.

Aunque en estos momentos es bastante complicado adquirir la vacuna, Ortigosa recalca que no existe ningún problema, puesto que no hay detectada “ninguna epidemia”, ya que, de lo contrario, desde el organismo de Salud Pública se hubiera actuado. Precisamente, la escasez, según explica este pediatra, es el principal motivo por el que la vacuna no se ha incluido en el calendario financiado por el Gobierno, a pesar de las recomendaciones de los especialistas. No obstante, puntualiza que el único inconveniente que se puede detectar es un contagio por un viaje del niño al extranjero o por personas que lleguen a las Islas con la enfermedad, por lo que, matiza, se sugiere la vacunación.

Ortigosa explica que en el calendario financiado existen otras vacunas frente a diferentes variantes de la enfermedad, como la meningitis C o el neumococo, patologías que prácticamente no se detectan entre la población.

Sobre la meningitis B, Luis Ortigosa afirma que la incidencia es bastante reducida. Como ejemplo señala que el pasado año “apenas se detectaron cuatro o cinco casos”. En concreto, según la información manejada por el Comité Asesor, la evolución de esta enfermedad desde el año 1996 ha ido en descenso hasta la actualidad. De hecho, la incidencia es de 0,4 personas por cada 100.000 habitantes. Precisamente, dado esta baja tasa, hasta la fecha no se ha incluido en el calendario oficial.

La meningitis es una enfermedad infecciosa poco frecuente pero grave, que produce secuelas importantes y una mortalidad que ronda el 10% de los afectados. Así, el meningococo B es la bacteria que produce más casos de esta enfermedad. Según la farmacéutica comercializadora de la vacuna, se ha producido un aumento inesperado de la demanda con respecto a la estimación, lo que dificulta su compra. Se prevé que el próximo año se pueda ajustar la oferta y la demanda de esta.

Listas de espera de hasta 50 personas en las farmacias para conseguir la dosis

Dada la alta demanda que existe para la compra de la vacuna del meningococo B y la situación del suministro, en estos momentos muchas de las farmacias tinerfeñas tienen lista de espera de los clientes interesados en comprarla. Pese a su elevado coste, que asciende a 102 euros cada dosis -en algunas edades se requiere hasta cuatro dosis-, la sociedad canaria se ha decantado por esta vacuna. Por ello, en muchas boticas existe lista de espera de hasta 50 personas para intentar conseguir la vacuna. Según algunos establecimientos consultados por este medio, la lista de espera ha sido variable en los últimos meses desde que se ha puesto a la venta el fármaco. En cuanto al periodo de abastecimiento, se desconoce, ya que sostienen que hay días en los que se dispone de una o varias dosis y días en los que no llega ninguna.