Aterriza en Praga por falsa amenaza de bomba un vuelo con al menos 15 canarios abordo

Un avión de la compañía polaca Enter Air que ha despegado este viernes de Las Palmas de Gran Canaria rumbo a Varsovia ha realizado un aterrizaje de emergencia en Praga debido a una amenaza de bomba, según informa la televisión pública de República Checa, CT24.

El portal de seguimiento de vuelos Flight Radar ha indicado, sin especificar los motivos, que un Boeing 737-800 de Enter Air con el código de vuelo ENT1536 que se dirigía a la capital polaca ha tenido que ser desviado a la ciudad checa.

La televisión pública de República Checa, CT24, ha señalado que ha efectuado un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto Ruzyne de Praga y que tanto el pasaje como la tripulación, que suman unas 168 personas, han sido evacuados. Más de 15 pasajeros son de nacionalidad española, presumiblemente buena parte de ellos canarios, que iban a celebrar el Fin de Año en la capital polaca.

Enter Air flight #ENT1536 from Gran Canaria to Warsaw diverted to Praguehttps://t.co/FXL12sf5kB pic.twitter.com/EupjzqAkuS

— Flightradar24 (@flightradar24) 30 de diciembre de 2016