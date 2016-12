Ayoze Reyes da el triunfo al Guamasa frente el Victoria

El Guamasa Ferretería Chávez derrotó al Victoria Fonteide por 12-10 en la luchada celebrada ayer en el terrero de Santa Rosa correspondiente a la Liga Cabildo de Tenerife de Primera Categoría y continúa en la pugna por entrar en los puestos de semifinales.

El puntal C local Ayoze Reyes quitó de brega en la última agarrada de la noche al destacado visitante Jairo de la Paz (vencedor al darle las dos seguidas al destacado A Jonathan Estévez -quitó de brega a Lino Quintero por una amonestación menos- y en la segunda Abián González -tumbó a Luis Molina que superó a Kilian Domínguez lucha a lucha-), al puntal C visitante Samuel Rodríguez el Gomerito -al que le dio las dos seguidas la primera por una efectiva cadera y la segunda por cogida de muslo- y Cristian Díaz Chimiche (vencedor en la segunda ante Jonay Reyes).

Por su parte, el local Samoura tiró a Argemis Arvelo y otro rival y se separó con el visitante Juan Pedro León.

También quedó en pie por detrás sin salir a brega El Hadyi.

Los locales no contaron con Tomasín Padrón, mientras que en los visitantes no viajó Agustín González Pollo de la Candelaria y no se vistió Juan Jesús Jorge, todos lesionados.

Con los resultados de los encuentros de la undécima jornada de la Liga Cabildo de Tenerife Tijarafe-Llano del Moro (12-10) y Guamasa-Victoria (12-10), y falta de completarse la jornada con el encuentro entre el Rosario y el Campitos fijado para el proximo 7 de enero, la clasificación de la Liga Cabildo de Tenerife de Primera Categoría a falta de tres jornadas queda de la siguiente manera:

Equipo Puntos L.Disp. Gan. Empat. Perd. LFav. LCont.

1.Tijarafe L.Mara 27 9 9 0 0 108 84

2.Llano del Moro 18 10 6 0 4 114 105

3.Tegueste MercaTen. 15 9 5 0 4 98 94

4.Rosario El Mirador 13 9 4 1 4 100 92

5.Guamasa Ferr. Chávez 12 9 4 0 5 94 97

6.Victoria Fonteide* 9 10 3 1 6 95 114

7.Lumicán Campitos Atlántico 0 8 0 0 8 73 96

*Tiene un punto menos por sanción