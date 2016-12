CC y PSOE aprueban los presupuestos del Cabildo con el voto en contra de Podemos

CC y PSOE en el Cabildo de Tenerife aprobaron en solitario, ayer en el Pleno, los presupuestos insulares para el próximo ejercicio 2017, con la abstención del PP y el voto en contra de Podemos. Así, Podemos presentó, además, una enmienda a la totalidad, que fue rechazada por todos los demás grupos, y la argumentó en que “nuestro grupo defiende para Tenerife otro modelo de Isla”, afirmó el edil Fernando Sabaté. En este sentido, apostó por una “política alternativa” que sea “mucho más intensiva en creación de empleo”, como, por ejemplo, un modelo alternativo de gestión de residuos, mayor control de especies invasoras como el rabo de gato o una apuesta cualitativa “mucho más potente” en agricultura para lograr el relevo generacional, entre otras.

Sin embargo, Podemos sí retiró el conjunto de enmiendas parciales que había presentado al acordar con el gobierno insular seis enmiendas transaccionales que se aprobaron por unanimidad. Así, se destinarán 260.000 euros a programas de sinhogarismo y de apoyo a familias desahuciadas; también se incrementará a la aportación al IASS en 220.000 euros para la renovación de material en los hospitales de Los Dolores y Febles Campos; asimismo, se invertirá 20.000 euros en la realización de campañas de sensibilización animal y se incluirá un crédito de 80.000 euros para impulsar un proyecto sobre meteorología en los colegios.

También se aprobó una enmienda de carácter técnico para corregir algunas observaciones que la Intervención insular realizó a las cuentas.

Cabe destacar que, sin embargo, el PP no presentó ninguna enmienda porque, según argumentó el portavoz de los populares, Manuel Domínguez, “creemos que han jugado con nuestro tiempo” ya que las enmiendas que el equipo de gobierno aprobó al PP en las cuentas de este 2016 “no se han llevado a ejecución”. “Es mejor decir de entrada que no se pueden comprometer a ello y que no lo pueden incluir, y no llegar a acuerdos para que solo se vea unanimidad y que se diga que es el Cabildo que más consenso tiene”, apuntó. Por ello, indicó que el grupo cuenta con muchas iniciativas que podrían haber presentado como enmiendas pero que “intentaremos plasmar en el ejercicio a través de mociones y propuestas”. El popular también criticó el bajo nivel de ejecución presupuestaria que se está registrando en este 2016.

CONFIANZA

Mientras, desde CC y el PSOE defendieron las bondades del presupuesto insular, que “tiene condiciones para el optimismo y la confianza e ilusión de que las cosas están mejorando un poco,y con capacidad para crear empleo”, destacó la portavoz nacionalista, Cristina Valido. En este sentido, valoró que se tratan de unas cuentas “conectada con la realidad” y los “problemas de la calle”.

Por su parte, el portavoz socialista, José Antonio Valbuena, afirmó que en estos presupuestos “por encima de los intereses políticos se ponen los de los municipios y busca y consigue la cohesión territorial”. Destacó, además, la “confianza recíproca” que existe en el gobierno insular y la “complicidad” a la hora de desarrollar las líneas programáticas.

El presupuesto para 2017 asciende a 809 millones de euros, lo que supone un aumento del 24,85% respecto a 2016, lo que lo convierte en el mayor presupuesto de su historia. Asimismo, la inversión prevista crece un 47% hasta los 216,3 millones y el gasto en servicios sociales y bienestar supone un 55% del presupuesto. Una novedad es que el presupuesto del IASS formará parte en 2017 de las cuentas del Cabildo, lo que le dará mayor seguridad a la hora de recibir los pagos.