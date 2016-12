Convertir a Canarias en un ‘hub’ de negocios – Por Pablo Martín Carbajal*

La internacionalización de la economía canaria es una de las prioridades del Gobierno de Canarias a la que se quiere dar un nuevo impulso a partir del próximo año con el desarrollo de una estrategia para el periodo 2016-2020. El objetivo es promover tanto la salida al exterior de nuestras empresas, como la atracción de inversiones. En este contexto, uno de los ejes de actuación es convertir a Canarias en un hub de negocios, en destino final de inversiones extranjeras y en plataforma para operar con África. Sobre este objetivo, que no es nuevo, debatimos hace unos días, en el marco del Foro Internacional de Canarias (FICA), con empresas, instituciones y expertos internacionales que nos trasmitieron su experiencia y conocimientos sobre hubs económicos como Miami, Singapur y Dubái.

El debate fue enriquecedor y permitió obtener unas conclusiones a tener en cuenta en nuestros esfuerzos futuros. Lógicamente la conectividad es clave: los grandes hub mundiales disponen de líneas directas con las principales ciudades del mundo, muchas empresas eligen el destino donde ubicarse por la existencia de una línea aérea fuerte que garantice esa conectividad. Además, si se pretende ser hub con África Occidental hay que tener también conectividad con los países más fuerte de la región: Ghana, Nigeria o Costa de Marfil. En lo relacionado con los puertos: infraestructuras y servicios de primer nivel, puertos de gran calado, buena conectividad marítima, centro de transbordo, competitividad en costes y existencia de zonas francas son requisitos imprescindibles. Los idiomas son también fundamentales. Los grandes hub internacionales lo son por su ambiente de negocios en inglés, por tanto, Canarias debería ser bilingüe, y quizás trilingüe. La internacionalidad de Canarias pasa por una convivencia cosmopolita, lo que implica también la presencia de africanos en las Islas, no solo demandando servicios sanitarios, formativos, o shopping, sino también trabajando en sectores claves que Canarias deba desarrollar. Becas a africanos para trabajar en empresas y para recibir formación es un aspecto fundamental.

Uno de los grandes atractivos de Canarias, su baja fiscalidad, desde luego es importante, pero no suficiente, debe además existir un conjunto de atributos añadidos, y un clima favorable para hacer negocios. En un contexto internacional en el que todos los países del mundo tratan de atraer inversión extranjera es preciso focalizarse en sectores muy específicos que puedan resultar una ventaja competitiva, por ejemplo, la ciudad de internet, o el hub de negocios con África, y proveer toda la horizontalidad de servicios del sector elegido. Otro de los aspectos importantes es la dimensión empresarial, atraer empresas grandes que puedan operar con África y que a su vez puedan arrastrar empresas pequeñas locales suele ser una estrategia de internacionalización de éxito. Y por supuesto, la promoción. En Europa Canarias es conocida como destino vacacional, mientras que en América suele ser desconocida. Por eso es importante llevar a cabo campañas publicitarias ambiciosas para dar a conocer al Archipiélago como un reconocido lugar de negocios. En ese sentido la promoción debe trasladar un mensaje diferenciado del resto de los territorios que persiguen el mismo objetivo. En definitiva, disponemos de ventajas competitivas para convertir a Canarias en un enclave internacional de negocios, pero necesitamos desarrollar una estrategia en torno a ellas para poder convertir este potencial en una realidad. Me quedo con una frase que dijo John Saylor, representante del departamento de Comercio del Gobierno de EE.UU. en una de las mesas del FICA: “La primera vez que fui a Dubái fue a principios de los noventa, allí no había nada, el futuro se puede construir”.

*DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS ECONÓMICOS CON ÁFRICA DEL GOBIERNO Y CONSEJERO DELEGADO DE PROEXC A