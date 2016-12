“Elegí el número a través de la máquina por la edad de un familiar”

Apenas nueve meses lleva abierta la administración de lotería en el centro comercial de Radazul Bajo regentada por el matrimonio de Juan y Raquel. En este tiempo, además de un premio de la Primitiva, han repartido el segundo premio del Sorteo Extraordinario de Navidad. Aunque desconocía el número de décimos vendidos, todos ellos por máquina, confía en que el agraciado fuese un compañero de un negocio cercano o un cliente, residente también en esta localidad del municipio de El Rosario.

Muy nervioso e incrédulo. Así estaba durante la mañana Juan José Pilili, el propietario del establecimiento. Este joven argentino lleva siete años en las Islas y hace nueve meses decidió, junto con sus esposa, hacerse cargo de este local, que empezó siendo una tienda de productos dedicados al surf. Finalmente, se ha reconvertido en una papelería en la que también ofrece lotería.

“Los décimos los elijo de la máquina porque tienen cifras que me recuerdan fechas significativas o edades de mis allegados”, sostiene. En concreto, este segundo premio del 04.536 le llamó la atención porque los números incluyen la edad de un familiar, aunque no quiso revelar quién era esa persona que le evocó la búsqueda del boleto. “Me enteré a primera hora de la mañana, cuando mis amigos vinieron a felicitarme junto con otros compañeros de las tiendas de al lado, incluso descorchamos champán para celebrarlo”, narra. Ante todo, el joven se sentía feliz de haber podido contribuir a que un cliente fuera agraciado con este premio, dotado con 125.000 euros. A lo largo de la mañana muchas fueron las personas que acudieron al establecimiento de lotería de este centro comercial a felicitar al lotero, estrenado este año, pero nadie se descubrió como el afortunado, al menos no públicamente. Otros clientes quisieron aprovechar esa racha de suerte para comprar ya su décimo de lotería para el Niño, con el fin de comprobar si la fortuna viene para quedarse.

Los Andenes

Los Andenes, en Santa Cruz, también alcanzó un pellizco de suerte con la venta del décimo 22.259, agraciado con un quinto premio. Una de las trabajadoras del establecimiento donde se vendió, Zoila Peña, confía en que un vecino de este barrio “de gente trabajadora” sea el afortunado.

Jacamar, en Guargacho, que dio en febrero el mayor premio de Canarias, vende un quinto

El despacho receptor situado en el bar Jacamar, en Guargacho (San Miguel de Abona) volvió a ser tocado por la suerte. Sus propietarios jamás olvidarán la noche del 19 de febrero de 2016, cuando conocieron que habían vendido el mayor premio jamás concedido en Canarias en el sorteo de la Lotería Primitiva: nada menos que 45 millones de euros, el tercero más alto en España. Este año el bombo de Navidad tampoco ha pasado de largo. “Hemos vendido un décimo de un quinto premio, el 19.152 (6.000 euros), pero no sabemos a quien”, explicaba ayer Javier, uno de los propietarios del local.

La fortuna parece haber aprendido el camino de esta conocida cafetería, ubicada en la carretera general TF-652, que comunica Las Chafiras con Las Galletas. “Hace dos meses repartimos 62.000 euros en la Primitiva (cinco aciertos y el complementario) y la semana pasada fueron otros 4.500 euros; eso sin olvidar otros muchos premios que hemos dado más atrás”, relataba Javier, mientras atendía tras la barra a la clientela. “La verdad es que parece que estamos tocados por una varita mágica. Ojalá siga la racha”, deseó.