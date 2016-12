Hacienda siempre gana en la lotería

Desde luego, si hay alguien que en los últimos años siempre gana en la lotería, esa es Hacienda. Desde el año 2013, la Agencia Tributaria se queda con el 20% de todos los premios superiores a 2.500 euros, una medida que el Gobierno anunció como temporal, pero que parece que vino para quedarse. Este año el sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad repartió 2.310 millones de euros en premios (10 millones solo en Canarias), unos 70 millones más que en 2015. Por este concepto, Hacienda ha recaudado 194,2 millones. Una cantidad nada despreciable si, además, tenemos en cuenta lo que se lleva de los agraciados con el Gordo.

Pero ¿qué es lo que debemos saber si nos toca la Lotería de Navidad? Una vez superada la euforia y alegría inicial, quienes resulten agraciados con el Gordo, que reparte 400.000 euros por décimo premiado, tendrán que pagar, al menos, un tributo. Es el llamado impuesto de la solidaridad. Para un caso como el Gordo, por ejemplo, Hacienda se queda con 79.500 euros, es decir, el 20% de 397.500 euros, ya que hay que tener en cuenta que los primeros 2.500 euros están exentos del pago. Por tanto, el beneficiario recibe 320.500 euros. Loterías realiza directamente esta retención al cobrar el premio, así que los agraciados recibirán el importe con el impuesto ya descontado y solo tendrán que anotar el premio en la declaración de la Renta del año 2017, con un gravamen especial que es exactamente del mismo importe que la retención descontada al cobrar el premio, por lo que al declararlo no tendrán ningún impacto en el IRPF. Lo que sí habrá que hacer, recuerdan los técnicos de Hacienda (Gestha), es añadir en la renta los rendimientos que genere este dinero, como por ejemplo, los intereses bancarios. En el caso del segundo premio, 125.000 euros por décimo, la operación es igual. Hacienda se lleva 24.500 euros, y en los del tercer premio, 50.000 por décimo, un total de 9.500.

Otro de los tributos que podrían tener que pagar los agraciados con el Gordo es el Impuesto de Patrimonio. Eso sí, para ello, los bienes de los premiados (incluido el premio) tendrían que sumar más de 700.000 euros, que es el límite exento de pago. Además, teniendo en cuenta que la vivienda habitual está exenta hasta los 300.000 euros, a efectos prácticos la cantidad libre de tributación sería de 1.000.000 euros. La tasa a pagar por este impuesto varía en función de la comunidad autónoma, salvo en Madrid, donde está bonificado al 100%.

Además, todos aquellos beneficios que provengan del premio también habrá que declararlos. Es decir, si decide comprar, por ejemplo, una vivienda para alquilarla, habrá que pagar a Hacienda por ese alquiler. Por eso, tanto desde Gestha como desde Self Bank se aconseja una buena planificación financiera y acudir a un asesor.

Una de las cosas que también hay que tener en cuenta a la hora de recibir el premio es que como la cuantía no se incluye ni en la base general ni en la del ahorro del IRPF, los premiados no se verán afectados a la hora de pedir becas, prestaciones de asistencia o cualquier otra ayuda pública que dependa de los ingresos y no del patrimonio.

Compartir es tributar

Ahora bien, si el afortunado optara por repartir su premio, entre familia o amigos, otro tributo entraría en juego: el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Este debe ser pagado por la persona que recibe el dinero y varía en función de la comunidad autónoma, aunque muchas de ellas prácticamente lo suprimen en el caso de los hijos y los cónyuges aplicando bonificaciones (Madrid, Canarias, Extremadura, Castilla-La Mancha o Baleares, entre otras).

Ojo, el reparto tendría que ser si lo que recibe del premiado supera los 2.500 euros, puesto que el impuesto se exige al premio, independientemente de cómo y cuánto haya participado y de que Hacienda ya se haya cobrado los 79.000 euros iniciales. Vuelve a cobrar si el premio se reparte.

Una vez cumplidos los deberes con Hacienda, llega el momento de finiquitar las deudas. Si una familia canaria optara por liquidar su hipoteca pendiente (de media, 94.734,26 euros en Canarias), ahorraría 26.682,03 euros en intereses, una cifra a la que habría que restar los gastos vinculados a la operación, como las comisiones o los gastos de notaría y registro. Considerando los gastos por cancelación, el ahorro neto en intereses sería de 26.094,36 euros, según un análisis de Kelisto.es. Si los agraciados decidieran, además, poner fin a la deuda que mantienen en préstamos al consumo, podrían ahorrar otros 2.065,9 euros.

Cómo y dónde cobrar los premios del sorteo de Navidad

Si el premio no supera los 2.500 euros, se puede cobrar en cualquier administración de lotería desde las 18.00 horas de ayer. No tiene por qué ser en la que se haya adquirido el décimo. De hecho, hay asesores que aconsejan que, para mantener el anonimato, se haga en administraciones diferentes. Si el premio es superior a 2.500 euros, hay que acudir a las entidades bancarias con las que trabaja Loterías y Apuestas del Estado, que son BBVA, CaixaBank, Santander y CECA. No importa que no seas cliente de estos bancos. Están obligados a extender un cheque por la cantidad del premio. También se puede cobrar en la delegación territorial de Loterías y Apuestas del Estado. Hay tres meses de plazo para cobrar el premio (22 de marzo). Si no se cobra, el dinero se lo queda Hacienda. En el caso de las participaciones, tiene que ser el emisor de la participación quien cobre el premio y después reparta entre los que han comprado la lotería.