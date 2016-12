José Luis Rivero Plasencia: la cita que nunca llegó

El muchacho se hace rogar. Posiblemente el actual cargo institucional que ocupa le quede muy grande. Me refiero al poco humilde, persona y político, José Luis Rivero Plasencia, director Insular de Cultura, Educación y Unidades Artísticas del Cabildo Insular de Tenerife. En su currículo se puede leer que ha estado siempre vinculado al mundo de la cultura y la educación. ¡Quién lo diría! Su forma de conducta deja mucho que desear, especialmente porque muchos escritores del Archipiélago canario están muy descontentos con este señor, el cual flaco favor le esta haciendo a la imagen del Cabildo Insular de Tenerife, especialmente por la persona que apostó por él en su momento para que ocupara tan importante cargo de responsabilidad. Y digo el descontento de muchos escritores canarios, incluyéndome yo, porque llevo mucho tiempo intentando que me reciba y no hay manera. Cada vez que llamo a su secretaria para concertar una cita en su agenda, ésta me dice que el muchacho se encuentra de viaje. Así, y durante mucho tiempo, llevo intentándolo, pero no hay manera. Lo mismo le sucede a muchos escritores y algunas editoriales de nuestras islas. Uno se pregunta: ¿en que manos políticas están la cultura en Canarias? Sin duda, son las formas de conductas y las maneras las que definen a las personas. No dudo que la agenda del señor José Luis Rivero Plasencia se encuentre saturada, pero no menos que la de cualquier político de la Comunidad Autónoma de Canarias. Por si no lo sabe o no se acuerda, la humildad no va reñida con la educación y la gentileza, seño José Luis Rivero. Así lo describe la Wikipedia, la enciclopedia libre: la humildad es la virtud que consiste en conocer las propias limitaciones y debilidades y actuar de acuerdo a tal conocimiento. El término proviene del vocablo latino humilitas. Podría decirse que la humildad es la ausencia de soberbia. Sinceramente, ya no me interesa que me reciba. Observando la clase de persona que es usted, para nada me apetece conocerle. Lo que si me preocupa que los responsables del Cabildo Insular de Tenerife hayan apostado por usted para ocupar el actual cargo. Malo para Tenerife y malo para la cultura de Canarias. Siga usted viajando y “engordando” su curriculum e ignorando y privando de un derecho democrático a las personas que intentan establecer una entrevista con usted. Así funcionan algunos cargos institucionales; dejando al descubierto cual es el verdadero perfil humano y político de las personas que lo ocupan. Hace tiempo un amigo me dijo: “si quieres conocer en verdad a una persona, dale un cargo de poca monta”. Y no se equivocó. Así son algunas personas. Así son, algunos políticos de poca monta. La prepotencia y la soberbia no conducen a lugares exitosos, especialmente cuando una parte cultural del pueblo canario quiere concertar una reunión con usted, motivando una cita que nunca llegó. La humildad no cuesta dinero y acercarse al pueblo canario, mucho menos. No importa, así son muchos de los politiquillos mediocres que gobiernan en las instituciones gubernamentales del Gobierno del Canarias y Cabildo Insular de Tenerife.