La debilidad de Clavijo en Madrid, patente con Montoro y De la Serna

Por A. M. S.

Una de las primeras lecturas de la gestora federal del PSOE sobre la ruptura del pacto con CC en Canarias fue que este último partido se había echado en brazos del PP con la decisión de Fernando Clavijo de destituir a los consejeros socialistas del Ejecutivo regional. La realidad es que la supervivencia del Gobierno de Coalición Canaria (CC) en minoría depende del auxilio de los populares, además del ya público y hasta entusiasta aval de la Agrupación Socialista Gomera (ASG).

El PP, a escala nacional, parece ser consciente de esta realidad y ha dado ya muestras a CC de que, al menos por el momento, no todo va a ser un camino de rosas ni concesiones generosas por parte del Gobierno estatal en cuanto a financiación e inversiones. Mientras CC ha basado en las Cortes su estrategia en que puede ser decisiva en algunas combinaciones (con PP, C’s y PNV logran un empate en el Congreso), el PP es sabedor ahora de que tiene en sus manos el Gobierno regional: igual que lo puede sostener en minoría, puede desmontarlo en una moción de censura. Y con un congreso regional del PP a la vista, el juego aún se complica más. Así de débil es la posición de Clavijo, que ayer intentó escenificar una fortaleza que no es tal, al firmar los convenios del polémico Fondo de Desarrollo y Cohesión de Canarias (Fdcan), cuyo reparto acabó provocando la ruptura del pacto de gobierno con el PSOE.

Signos de fragilidad

Dos signos de fragilidad de Clavijo y de fortaleza del PP llaman la atención. Uno, el jueves, cuando el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, dejó solo gestos de buena voluntad para un nuevo Convenio de Carreteras, pero no habló aún de dinero, como no sea el dejar claro que la terminación de la vía entre Agaete y La Aldea, y el cierre del anillo insular en Tenerife, no los podrán costear solo las arcas del Estado, y que tendrán que “arrimar el hombro” las administraciones públicas canarias. Junto al ministro, Clavijo recordó que su objetivo es recuperar la dotación del Estado para este convenio antes de que comenzaran los recortes, en torno a 207 millones de euros al año, petición que no encontró el eco esperado en De la Serna.

El otro episodio que muestra cómo CC no es ni mucho menos el socio favorito del PP es que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, no garantizó la pasada semana que el Archipiélago vaya a recibir desde 2017 los casi 400 millones anuales correspondientes a la modificación de la disposición adicional segunda de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas. Dicha modificación, anunciada en su momento por el presidente del Ejecutivo regional, tras entrevistarse con el ministro, posibilitaría que Canarias accediese al fondo de competitividad estatal sin tener en cuenta la menor presión fiscal de su REF. En respuesta a una pregunta formulada en el Senado por el socialista Julio Cruz, Montoro evitó dar plazos, y se limitó a afirmar que dicho acuerdo “responde a los pactos políticos” entre PP y CC a raíz de la investidura de Rajoy como jefe del Gobierno. Ese era el último coletazo de eso acuerdos, cuando ya se mascaba el salvavidas del PP en las Islas a CC.

Precisamente ayer, Rajoy, al hacer balance del año, piropeó en público a Ciudadanos como “socio preferente” y omitió referirse a su otro socio, CC, pese a que su diputada, Ana Oramas, le dio el voto favorable en su investidura. Incluso habló el jefe del Gobierno estatal de que, a parte de C’s, también hablará con el PSOE, de los grandes temas que son “importantes para el futuro de la nación”. Tras los Presupuestos del estado, esa relación PP-PSOE será mayor, en detrimento de CC, pues la agenda constará a partir de entonces de grandes asuntos de Estado.

Así que el PP puede ser más importante para CC que a la inversa, puesto que el partido Clavijo puede caer por el precipicio si los populares le quitan la barandilla a la que se aferran ahora en el Ejecutivo canario. En palabras del portavoz de la gestora nacional del PSOE, Mario Jiménez, “Clavijo se ha convertido, con su maniobra, en una especie de súbdito del PP”.