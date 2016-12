La Escudería Villa de Adeje une a su causa a nueve municipios del Sur

La Escudería Villa de Adeje trabaja desde el mes de noviembre en la organización de la vigésima séptima edición del Rally Villa de Adeje Tenerife BP Trofeo Cicar, que se celebrará del 11 al 13 de mayo de 2017, una cita que ha logrado unir desde Fasnia hasta Santiago del Teide, a todos los municipios del Sur en la prueba.

Policarpo Poli Delgado, presidente del comité organizador afirmó que “para nosotros es muy importante el apoyo de todos los municipios. Es un privilegio que el Ayuntamiento de Fasnia se una al proyecto porque, ahora tenemos los municipios de Fasnia, Arico, Granadilla, San Miguel, Vilaflor, Arona, Adeje, Guía de Isora y Santiago del Teide englobados en el Rally. Además agradezco enormemente el apoyo de todos los alcaldes y concejales que se vuelcan con la organización”.

Por tercer año consecutivo, tres ya puntuables en el Campeonato de España de Rallys de Asfalto, el CERA supone la ‘vida’ del Villa de Adeje. “Quizás si no estuviéramos dentro del Campeonato de España, no haríamos el Rally. Nos sentimos muy cómodos trabajando dentro del Campeonato de España y la verdad es que para el Rally fue un revulsivo espectacular. Tras nueve años sin hacerse, en 2007 recuperamos el Rally, y tras dos temporadas en el Interinsular y otras dos en el Regional, paramos un año por las discrepancias con la Federación Interinsular de Tenerife. Sin embargo, el delegado de seguridad de la Real Federación Española de Automovilismo, Arturo Fernández, nos invitó a recuperar el rally y solicitar la preinscripción para el Nacional, ya que conocía nuestra manera de trabajar y entendía que podíamos estar dentro del Campeonato. Fue el 5 de enero de 2015 cuando la Federación nos comunicó que nuestra prueba estaba dentro del Nacional y ya llevamos tres años de manera consecutiva”.

No se puede entender el Rally Villa de Adeje sin el Rally Islas Canarias. “Como los aficionados saben, vamos siempre de la mano con el Islas Canarias, y como es de rango mayor y depende del ERC (European Rally Championship), esperamos que confirmen su fecha en el calendario -del 4 al 6 de mayo-, y nosotros hacemos el Villa de Adeje la semana siguiente. Ni nos plantearíamos hacerlo en fechas pues los pilotos y los equipos no viajarían en dos ocasiones a Canarias. Ambas organizaciones hemos llegado a un acuerdo con Naviera Armas para abaratar los costes para que los equipos puedan viajar de Huelva a Gran Canaria a un precio bastante asequible, después se desplazan gratis de Gran Canaria a Tenerife, y posteriormente regresan de Tenerife a Huelva con ese descuento importante. A parte, Naviera Armas nos baja gratis los coches de seguridad de la Federación Española”.

Delgado también destacó que Adeje esté en el tramo inicial del Campeonato. “Este año seremos la cuarta prueba del CERA tras Sierra Morena, Cantabria y el Islas Canarias. Al inicio de temporada los equipos quieren sumar puntos, hacen todos los rallys y descartan las pruebas del final del calendario pues no saben si necesitarán los puntos para luchar por las diferentes clasificaciones”.

Novedades

Cuestionado por las novedades que tendrá el rutómetro de la próxima edición del Rally Villa de Adeje Tenerife BP Trofeo Cicar, Poli Delgado aseguró que “seguro que ilusionaremos y sorprenderemos a los aficionados. Mantendremos las dos etapas (viernes y sábado) con 187 kilómetros de tramos cronometrados, y las tres especiales el viernes y tres el sábado. Estamos a la espera de poder cerrar un patrocinio para añadir un tramo espectáculo (Shakedown) el viernes por la mañana, mientras que por la tarde se incorpora al recorrido parte del tramo de Fasnia -que ya se hizo en el Isla de Tenerife-, para repetir seguidamente los tramos de Granadilla y San Miguel. El sábado tendremos como no puede ser de otra manera el tradicional tramo de Adeje, además de un tramo largo que este año será de casi 30 kilómetros y, como novedad, se recuperará Atogo en su variante Norte-Sur”. Además, desveló que “estamos negociando la retransmisión en directo por televisión del último tramo cronometrado que tendría la consideración de Powerstage a la hora dar puntos adicionales a los primeros clasificados de la especial”.

Por último, el responsable del Villa de Adeje destacó “el apoyo del resto de escuderías de la isla sin las cuáles no podríamos sacar la prueba adelante, al igual que el resto de compañeros confían en nuestra ayuda para sacar sus pruebas. Si no estamos todas juntas y aportamos el material y los recursos humanos que tenemos para ayudarnos no podríamos sacar con brillatez la temporada. La pasión que tenemos al automovilismo nos hace dejar de lado a nuestra familia. El año pasado 670 personas trabajaron directamente para el Villade Adeje tanto en la organización como en la seguridad, entre bomberos, personal médico y sanitario, grúas, comisarios de ruta, cronometradores, guardia civil, policías municipales y protección civil de cada uno de los municipios, etc., lo que demuestra la complejidad de esta pruea. Además, sin el apoyo del Cabildo, los ayuntamientos, patrocinadores y colaboradores, el Rally Villa de Adeje Tenerife BP Trofeo Cicar, no sería posible”.

Máxima seguridad

En relación a las medidas de Seguridad de las pruebas automovilísticas, Delgado ratificó que “la gente es muy insconsciente. No creo que los aficionados actuales sean peores que los de décadas pasadas. Nosotros hemos sido felicitados por el comportamiento de nuestros aficionados, y es que les hemos ‘educado’ y ellos han asumido que para tener una prueba del Nacional deben cumplir unas medidas de seguridad que son más restrictivas. El primer año nos costó, pero creo que un tema de sentido común y de concienciación a los aficionados. Y, sobre todo de los que tienen el cargo o la potestad de parar o suspender una prueba. Tenemos dos Jefes de seguridad -Rafa Olivero y Walter- que no tienen el más mínimo complejo en parar la prueba hasta que se recoloque el público, mientras que en otras van escapando alegremente. Yo repito a muchos aficionados cuando voy a los tramos de otras pruebas que las cintas por sí solas no paran un coche ni salvan vidas, pues la trayectoria de un coche de competición fuera de control es impredecible, al igual que las piezas que salen despedidas tras un accidente. La Federación Española tiene unas medidas estrictas y por nuestra parte y por la de la organización de la Subida a Guía de Isora -que también ha logrado su puntuabilidad Nacional- intentamos cubrir lo máximo posible pero, vemos que, sin embargo, otros organizadores son más permisivos en el cumplimiento de la seguridad pues prácticamente son los mismos aficionados los que acuden a nuestro Rally, a la Subida a Guía de Isora y a otras pruebas que de celebran tanto en la zona Sur como en el Norte de nuestra Isla”.

“Ojalá que el cambio empiece en la Nacional y termine aquí”

Recientemente concluyeron las elecciones a la Real Federación Española de Automovilismo. Tras 32 años al frente de la Española, Carlos Gracia fue sustituído por Manuel Aviñó. Cuestionado por esta circunstancia Poli Delgado afirmó que “a nosotros nos han tratado muy bien los pasados dirigentes de la Española, aunque también es cierto que simpatizamos mucho con las propuestas del nuevo presidente Manuel Aviñó, y que los tres representantes tinerfeños en la Asamblea Nacional apoyaban a Aviñó. Nosotros venímos diciendo desde hace tiempo que los cambios son necesarios, la gente no puede perpetuándose en el cargo mucho tiempo, pero no solo en las Federaciones, sino incluso en las presidencias de las escuderías, debemos dejar que entren personas con sangre e ideas nuevas. No es posible que Carlos Gracia llevara 32 años al frente de la Nacional, creo que ante debía haber dado un paso a un lado, pues ya había hecho su cometido. Por lo poco que le he escuchado al Aviñó me gusta, y ojalá que el cambio sea generacional, que empiece en la Española y termine aquí, en la Interinsular de Tenerife”, finalizó.