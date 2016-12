La Federación Regional exige a las Insulares el control de peso antes del día 13 de enero

La Federación Canaria de Lucha Canaria remitió el pasado día 28 de diciembre un escrito a las Federaciones insulares en el que se les exige que realicen en la primera mitad del mes de enero el control de peso y talla de todos sus luchadores.

En cumplimiento de la normativa en vigor las Insulares tienen de plazo hasta el 13 de enero para remitir a la Federación Regional los resultados del control trimestral de peso y talla de sus luchadores adscritos.

Esta petición, que no es una inocentada, ha cogido por sorpresa a todas las Federaciones Insulares no porque sea la primera vez que se solicita que sean ellas las que lleven a cabo esta medición, como así se aprobó en la pasada Asamblea de la Federación de Lucha Canaria, sino por realizarlo en una fecha ‘complicada’ saliendo de las fechas navideñas, y sin tiempo material para poder realizarlos convenientemente. Varios presidentes insulares tienen previsto reunirse con sus Juntas de Gobierno para solicitar unas semanas más de plazo para cumplir con la normativa. Ayer, Fuerteventura ya se reunió con todos sus equipos para aplazar este pesaje.

Portavoces de varias Insulares y del colectivo de luchadores no entienden que ahora llegue esta petición del presidente en funciones de la Federación Regional, Germán Rodríguez, pues parece que pretende “dinamitar” tanto las elecciones como el final de las Ligas insulares. Alguno se cuestiona el por qué no lo realizó antes del Campeonato Individual que él organiza. Incluso se llegan a cuestionar que Rodríguez tenga actualmente entre sus funciones meramente administrativas y de gestión de la Federación al estar los estamentos en proceso electoral potestad para realizar esta petición. Las pesonas cuestionadas no están en contra de realizarlo ya que consideran que es un primer paso para dar “transparencia” a un proceso que anteriormente tenía muchos “claroscuros”.

Sin duda que es una auténtica ‘papa caliente’ para las Insulares el tener que hacer un llamamiento general a todos los luchadores para realizar el control del peso, como así parece que señala el escrito remitido por la Federación de lucha Canaria. Insulares como Gran Canaria o Tenerife, con el mayor número de equipos y luchadores adscritos, deberán buscar fórmulas para realizar este proceso, pues no tienen el suficiente personal ni disponibilidad de horarios para hacerlo en el plazo marcado. También es cierto que todas las insulares conocían que son ellas las que deben realizar el seguimiento de sus luchadores, por lo que este es un trabajo que debió comenzar anteriormente.

Por su parte, para los luchadores, en estas fechas navideñas es muy habitual que se adquieran algunos kilos de más que, dependiendo de cada persona, su metabolismo, los productos que consuma o si para por completo los entrenamientos y la actividad física, podría llegar a hasta una media de cuatro kilos, como así lo reflejan varios estudios realizados.