La suerte golpea este año las puertas del Valle

La suerte no dejó de pasar este año por el Norte de Tenerife. Y aunque no lo hizo por todos los municipios ni repartió tanto como muchos vecinos esperaban, lo cierto es que no dejó al margen a una comarca, que lleva desventaja en los grandes proyectos de la Isla.

Ayer la fortuna tocó las puertas de la familia Méndez de Los Realejos, agraciada con un décimo del número 66.513, primer premio del Gordo del Sorteo Extraordinario de la lotería de Navidad.

Esta familia, que vive en la calle Santiago Apóstol, en la trasera de los colegios Pérez Zamora y Nazaret, no podía contener la alegría, rodeada de vecinos y amigos que acudieron a felicitarla al enterarse de la buena nueva.

Cristo Méndez y sus hermanos compraron el billete en Madrid. Se los trajo el hijo de su pareja. Pagaron solo 2,30 euros y ahora deberán repartirse entre todos 400.000 euros, una cantidad que sin saber exactamente cuánto es, será bien recibida para alguien que se encuentra sin trabajo desde hace dos años.

Pero este municipio del Valle no ha sido el único tocado por la fortuna. Santa Úrsula también pellizcó tres décimos del segundo premio, correspondientes al número 04536. Fueron vendidos por terminal en el Capricho Café, un establecimiento situado en Cuesta de la Villa.

“Ya que cogimos carrerilla ahora vamos a por El Niño”, bromeaba nervioso su propietario, Ruymán Hernández Pérez. Este ha sido su año. En abril abrió como receptor de Lotería y el primer premio que entrega es el segundo del Gordo.

En total, vendió 375.000 euros que deberán repartirse entre los afortunados cuyas identidades eran desconocidas hasta ayer por la tarde y por lo tanto no sabe si son clientes habituales o personas que estaban de paso, aunque los rumores apuntaban que era una peña de profesores jubilados del colegio Salesianos, de La Orotava. Pero confían en que en estos días aparezcan “así compartimos su alegría”. De lo que sí estaba seguro es que se compraron el miércoles por la noche “porque fue un momento de mucho movimiento en el bar”.

Este joven empresario, que se enteró por los clientes que en su local se había vendido el segundo premio, es oriundo de Santa Cruz. Hace tres años y medio decidió abrir un local en Santa Úrsula porque la afluencia de clientes y el movimiento que hay es mucho mayor que en la capital tinerfeña.

‘La Siervita’ reparte suerte en El Sauzal y le toca al hijo del lotero

La Administración número 1 Sierva de Dios, en El Sauzal ha vuelto a repartir suerte. Hace apenas una semana entregaron el primer premio del Euromillón y, ayer, un cuarto (59.444) y un quinto premio (60.722) de la Lotería de Navidad, ambos por máquina. Con el primero, el 59.444, a la propietaria de la administración, Amelia Goya, la pilló en casa y fue su hijo el que la avisó de que lo habían repartido. Solo unos minutos después, Tinerfe, que así se llama su hijo, comprobó que llevaba ese número junto a una amiga; 20.000 euros en total.

Con el segundo de los décimos, el 60.272, ya casi cerrando el sorteo, la alegría ya fue irrefrenable, “les dije que tenían que volver” exclamó el marido de Amelia, Damián Pérez, referiéndose a los medios de comunicación que se habían congregado a primera hora en la administración. “Estamos brindando por los premios y por mi hijo”, confesó feliz Damián. “La Siervita nos viene protegiendo desde hace ya 30 años y lo sigue haciendo”, añadió su esposa.