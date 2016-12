Dijo días atrás José Miguel Barragán, y dijo bien, que es imprescindible dar con una fórmula que garantice la gobernabilidad de Canarias -e inaplazable, le faltó añadir-. Si la fórmula CC-PSOE no funciona, y no, deben buscarse otras. Confirmado que con este pacto no se dan las condiciones políticas o personales para que antes, durante o después de los Consejos se pueda trabajar con normalidad, CC y PSOE deben poner punto final, pero ya, al intento. El relato de darse una cuarta o séptima oportunidad es ofensivo. Trasladar a la opinión pública que sí se puede, que hay margen para la reconciliación, engorda aún más el descrédito de un pacto al que en la calle se le ha perdido el respeto. Cuando en las barras de los bares, bodas y cenas de navidad los escasos minutos que se dedican a la política es para hacer bromas sobre los protagonistas del culebrón del Gobierno es que alguien, preferentemente el presidente, debe pasar página y buscar otra mayoría parlamentaria que garantice la gobernabilidad. Poco o absolutamente nada importa ya que mientras en CC le dicen a los socialistas que si se levantan del Consejo no se vuelven a sentar, los de la Gestora ordenen a sus consejeros que se sienten y no se vuelvan a levantar. El pacto CC-PSOE es agua pasada. No hay resurrección posible. Ha dejado de respirar. No cabe una reanimación cardiopulmonar. Mantenerlo en pie hasta Reyes o después condena a quienes se sientan en el Consejo a velar al difunto, a agonizar en este limbo. Manuel Fajardo, socialista, fontanero de cabecera del aparato socialista y perfecto conocedor de lo que se ha negociado estas semanas lo tiene claro. A este pacto solo falta cerrarle la tapa del ataúd, ha dicho. El acuerdo CC-PSOE ha muerto. Solo falta que Fernando Clavijo publique la fecha del entierro.