“La vida no te espera, la vida no te hace recuperaciones”

Un profesor sevillano ha compartido un vídeo a través de su canal de Youtube con el objetivo de llegar a sus alumnos. En la pieza intenta explicar que “la vida no te espera, la vida no te comprende, la vida no te hace recuperaciones”, y que “no tiene nada que ver con la burbuja en la que vivís durante toda la ESO”.

El autor del vídeo se dirige a su clase de la siguiente forma.”Llegáis a casa y tenéis vuestra comida, os pagan vuestra ropa, os pagan vuestros móviles aunque rompáis la pantalla cada dos por tres, os pagan hasta los ‘botellones’. De puta madre todo”,

Pablo Poó Gallardo es su nombre y su discurso está dando la vuelta al mundo a través de internet.

El profesor pide a sus alumnos que a partir de enero vuelven a tope de ganas.