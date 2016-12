Llano del Moro y Tijarafe Guanche siguen imparables

Ayer se disputaron dos encuentros correspondientes a la décima jornada de la Liga Cabildo de Tenerife de Primera Categoría.

En el Pabellón Emeterio Gil de Llano del Moro derrotó al Rosario Estación de Servicios El Mirador por 12-10, y se afianza en el segundo puesto de la clasificación.

En el duelo de pntales, el B local Fabián Rocha firmó dos separadas con el A vallero Marcos Ledesma (vencedor ante el destacado B local Isael Rodríguez).

En el duelo de estacados A entre Raúl González y Javier Ledesma (vencedor ante José Ángel Acosta) también finalizó tras dos separadas.

Isael Rodríguez venía de tumbar a Pedrito Gutiérrez La Viejita. Por su parte, Shane Hernández tiró a Víctor González y se separó con Iván Méndez el Indio. Por su parte, Omar Gil sumó dos puntos para el Llano del Moro antes de separarse con Miguel Rodríguez.

Quedaron en pie por los locales sus luchadores Jorge Ramallo, que había quitado a Francisco González, y Cristo Aguiar, que también sumó un punto.

En el terrero de La Victoria de Acentejo, el líder Tijarafe Guanche no tuvo problemas para derrotar en el derbi al Victoria por 8-12. Varios aficionados protestaron la actuación de sus luchadores. En el último enfrentamiento de la noche, Cristian Arbelo tiró al mejor luchador local Juan Pedro León (tiró a Fran Peraza, Antonio de Ganzo y dos rivales más) y anteriormente al darle la primera al puntal C Agustín González Pollo de la Candelaria, que le levantó la mano en la segunda por lesión.

El puntal C visitante Eusebio Ledesma quitó al puntal C local Samuel Rodríguez el Gomerito (vencedor ante Sixto Rodríguez que tiró a Luis Molina, Cristian Díaz Chimiche). Por su parte, Antonio de Ganzo tiró a Lino Quintero, Jairo de la Paz y otro adversario local. Los tijaraferos no contaban con Alejandro Afonso.

Recordar, que el pasado miércoles, el Tegueste MercaTenerife derrotó al Campitos Lumicán por 10-12.

Próximo jueves, Tijarafe-Llano del Moro

Debido al parón de una semana por el viaje a Corea del Sur de varios puntales y destacados al Mundial de Lucha Ssireum, la undécima jornada Liga Cabildo de Primera Categoría continuará la próxima semana.

El jueves 29, a partir de las 19.30 horas, con preliminares cadete y juvenil, bregarán en el terrero José Álvarez de Santa Úrsula, el líder Tijarafe Guanche y el segundo, Llano del Moro.

Mientras que el viernes 30, el Guamasa recibirá al Victoria Fonteide. El sábado 7 de enero de 2017 se celebrará el Rosario-Campitos.