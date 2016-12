Los policías demandan más recursos contra el terrorismo en Santa Cruz

La última circular del Ministerio del Interior dirigida a las capitales de provincia sobre las medidas que se han de tomar tras el atentado en un mercado navideño de Berlín ha puesto sobre la mesa una realidad que, hasta ahora, muchas ciudades españolas no habían tenido en cuenta: la posibilidad de ser objetivo del terrorismo yihadista.

Santa Cruz de Tenerife es una de esas ciudades que, por estar en un archipiélago, no está exenta de ese riesgo a juicio del Ministerio del Interior. Para ello se han tomado medidas consistentes en aumentar la vigilancia en los camiones de gran tonelaje que entran por el puerto y que circunvalan la ciudad (su tránsito en el interior ya está prohibido de forma general). Además se procederá a implementar medidas adicionales en los lugares de grandes concentraciones, como el Rastro o la Cabalgata de Reyes. Sin embargo, desde el sindicato CSI-F en la Policía Local se pone en duda que estas medidas deban limitarse solo a la fiestas navideñas, como señala Interior, y que deberían extenderse en el tiempo, sobre todo teniendo en cuenta la cercanía de los Carnavales. “El terrorismo yihadista es una realidad que ha venido para quedarse”, aseveró ayer Jesús Illada, delegado de personal del sindicato del cuerpo local.

Según Illada, esa realidad debería venir reflejada en los presupuestos de Seguridad, que considera insuficientes para afrontarla. “Vemos claramente insuficiente el exiguo aumento del presupuesto para Seguridad que establecen los presupuestos municipales para el año 2017. El presupuesto de 2016 era de 31,6 millones de euros, frente a los 32,4 de este año. “Nos preocupa considerablemente la amenaza yihadista, sobre todo frente a las nuevas formas de atentar, consistentes en el uso de vehículos pesados en las grandes concentraciones de personas, pensando en los próximos Carnavales, por ejemplo”, detalló el delegado del sindicato. “Hablamos de que el presupuesto de 2016 no contaba con una asignación presupuestaria para hacer frente a esta nueva amenaza, y parece que este tampoco”, añadió. Illada pide una formación especializada, y aunque valora que el año pasado se dieran los primeros pasos en ese sentido, duda de que se esté formando a los agentes de la Policía Local al ritmo que se necesita. También demandan medios materiales para autoprotegerse y proteger a las personas: “Hablamos de furgones preparados adecuadamente, de chalecos antibalas, de medios… Con el actual presupuesto consideramos que no se podrá fijar un plan definitivo y organizado contra la amenaza terrorista, teniendo presente la importancia que están teniendo las policías locales en este asunto, constatada por las propias instrucciones que provienen del Ministerio del Interior”, añade el delegado del CSI-F. Apunta Illada que ese aumento de presupuesto incluso debería ser exigido a Interior, que es quien hace la encomienda a la Policía Local para que dé apoyo a la Policía Nacional y Guardia Civil.

González: “Habrá más cursos este año y se dará, además, un segundo nivel”

La concejal de Seguridad Ciudadana, Zaida González, rechazó de plano la denuncia del CSI-F, recordando que el presupuesto aumenta en 2017 en más de 600.000 euros, dinero que irá destinado a la compra de nuevos furgones y chalecos, como pide el sindicato, además de renovar la formación antiterrorista en la que Santa Cruz ha sido pionera. “El año pasado ya dimos un primer curso dirigido a 40 agentes y recuerdo que se me criticó duramente por destinar dinero a una formación que considero necesaria”. “Por eso -continuó- este año seguiremos con esa formación para el resto de agentes que no la recibieron el año pasado y, además, se implementará un segundo nivel de formación para esos primeros 40 agentes que ya cuentan con las nociones básicas impartidas el año pasado”. González también se refirió a la circular de Interior, señalando que “ya nos hemos reunido y adoptado las medidas solicitadas, como la colocación de barreras para impedir el paso a vehículos de gran tonelaje y el incremento de los controles en las vías del puerto”. La concejal no considera necesario extender estas medidas más allá en el tiempo de lo que recomienda Interior.