El ‘niño’ de Aquí no hay quien viva denuncia explotación laboral infantil en una canción

Todos los seguidores de la serie recordarán al personaje de Josemi. Un niño gracioso que se juntaba en el videoclub de debajo de su casa a comentar la actualidad con el resto de personajes de mayor edad como Emilio el portero, su padre Mariano o Paco, el dueño del establecimiento.

Pues bien, Josemi, en la vida real Edu García, ha cargado contra uno de los guionistas y productor de la serie, Alberto Caballero en una canción en la que dice frases como “Jornadas de 24 horas aún siendo menor de edad y no me diste las gracias y de las horas extras mejor no hablar”.

Edu García, o Dudu como se hace llamar en el mundo del rap, también hace referencia en el videoclip a Fernando Tejero y es que en un capítulo de ‘La que se avecina’, el actor dice la frase “This is the jungle nigga”, una expresión que utilizó Dudu en un vídeo.