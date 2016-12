Ofensiva común de PSOE, Podemos y NC para que Clavijo comparezca

Coalición Canaria (CC) gobierna desde hace una semana en minoría tras destituir el presidente del Ejecutivo, Fernando Clavijo, a los cuatro consejeros del PSOE y romper el pacto. En ese tiempo, el mandatario no ha dado muestras de querer dar explicaciones en el Parlamento, y hasta febrero no habrá plenos en la Cámara.

Sin embargo, PSOE, Podemos y Nueva Canarias (NC) presentaron ayer un escrito conjunto con el que forzarán la convocatoria de un pleno en enero, pues el reglamento permite tal posibilidad a dos grupos parlamentarios o una cuarta parte de los diputados (los solicitantes suman casi la mitad, 27 de los 60). No obstante, en ese pleno de enero Clavijo no estará obligado a intervenir, y puede hacerlo otro miembro del Gobierno. En la Mesa del Parlamento, que deberá tramitar esta solicitud, se comprobará la posición del PP, partido sobre el que está puesto el foco, por su ambigüedad al no pedir a Clavijo que se someta a una cuestión de confianza -pese a avanzar que no lo apoyaría- ni que comparezca, ni ve con buenos ojos una moción de censura. ASG (tres diputados) es, a día de hoy, el único apoyo expreso de CC.

En su escrito PSOE, Podemos y NC piden la comparecencia del presidente para tres puntos del orden del día. El primero son las razones de haber destituido a Patricia Hernández (vicepresidenta y consejera de Políticas Sociales, Empleo y Vivienda), Jesús Morera (Sanidad), Aarón Afonso (Presidencia y Justicia) y Ornella Chacón (Obras Públicas, Transporte y Aguas), así como a Néstor Hernández, comisionado contra la Pobreza. Otro punto será el programa del nuevo Gobierno y los apoyos con que cuenta, y, el tercero, cómo piensa abordar la situación política en minoría.

El portavoz socialista, Iñaki Lavandera, afirmó en una nota que “Clavijo no se puede esconder, debe dar explicaciones en sede parlamentaria sobre esta grave situación”. Y lamentó que no haya sido el propio mandatario el que se dirija a la Cámara para explicar cómo piensa gestionar un Gobierno con una representación tan lejos de la mayoría (18 de 60 diputados) y con unos antecedentes de fracaso para llegar a acuerdos y cumplirlos de los que ha hecho gala en el último año”.

La portavoz de Podemos, Noemí Santana, cree “totalmente necesaria la comparecencia, por respeto y salud democrática, para explicar qué va hacer, cómo y con qué legitimidad cuenta para ello”. “Si el señor Clavijo tuviera un mínimo de respeto hacia la Cámara autonómica y los canarios, él mismo hubiera acudido sin exigírselo”, apostilló la diputada.

El portavoz de NC, Román Rodríguez, enfatizó en un comunicado que “la presidencia de Clavijo está cuestionada al ser CC tercera en votos, el 18%, con 165.000 electores; y enfrente, 405.000 votantes de PSOE, Podemos y NC”. La “mayoría está pidiendo a Clavijo que dé la cara”, proclamó .