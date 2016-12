Pedro Martín: “Con el anillo insular, la gente alquila y quiere comprarse una casa para vivir en Guía”

Guía de Isora, un municipio en el que históricamente ha tenido un peso importante la agricultura, se encuentra en un proceso de transformación que se visualizará en los próximos años con la apertura de cinco nuevos hoteles de lujo y la creación de más playas. Hoy, sus habitantes disponen de mayores facilidades para la movilidad, con la apertura del anillo insular hasta Santiago del Teide y con la inminente entrada en servicio del ramal hasta la costa de Fonsalía, lugar que albergará el futuro puerto que conectará las islas occidentales. Su alcalde, Pedro Martín, que en 2017 cumplirá 22 años al frente del Ayuntamiento, mira al futuro con esperanza.

-¿Se acaba de cumplir un año de la apertura del anillo insular hasta Santiago del Teide. ¿Qué impacto ha tenido en el municipio?

“La construcción de la autopista ha supuesto que desaparecieran en Guía, prácticamente, los pisos en alquiler, y que se incrementasen las solicitudes en los bancos de hipotecas para poder adquirir pisos en el casco. Con el anillo insular, la gente alquila y quiere comprarse una casa para vivir en Guía de Isora. Alcalá y Playa San Juan colman las mayores apetencias de residencia”.

-Y en unos días, la Consejería de Obras Públicas ha anunciado la apertura del ramal que conecta la nueva autopista con Fonsalía. Otra buena noticia para su municipio.

“El equipo que ha permanecido hasta la semana pasada en la Consejería ha cumplido con el Sur, sobre todo, porque hemos tenido la desgracia de que las inversiones en carreteras no llegaron en los tiempos en los que había financiación, sino en época de recortes. Eso ha tenido mucho que ver para que tengamos una autopista de tres carriles cuando pedíamos cuatro. Confío en que las mejoras de la comunicación se traduzcan en un crecimiento urbano de la comarca y la creación de infraestructuras muy importantes como el puerto de Fonsalía”.

-¿Qué queda por hacer en esta zona de la Isla para completar la red de comunicaciones por carretera?

“Tenemos un gran problema de tráfico en una travesía que se ha convertido en calle interior de Alcalá. Toda la circulación por la costa entre Santiago del Teide y Guía de Isora se realiza a través de este núcleo. Cualquier pequeño accidente o avería genera atascos kilométricos. La solución de futuro pasa por construir una circunvalación por la parte alta, un proyecto que solo su tramitación llevará un par de años. Las congestiones irán a más, de ahí la urgencia de acometerlo cuanto antes”.

-Mencionaba antes el puerto de Fonsalía, la gran infraestructura que conectará Tenerife con las islas occidentales, y que parece haber encallado en los despachos. ¿En qué fase está el proyecto?

“Estamos pendientes de las negociaciones con el Estado, que debe conceder las autorizaciones oportunas en costas. También falta por definir la zona logística, que no queremos que sea en la costa, sino en unos terrenos baldíos de 300.000 metros cuadrados, ya que así no afectará a vecinos ni a cultivos en explotación. Por otra parte, queda establecer qué haremos alrededor de ese espacio. Yo no soy partidario de crear un nuevo núcleo urbano en esa zona. No podemos reproducir el problema de Los Cristianos, donde cada vez que entran o salen coches del puerto se genera un caos de tráfico”.

-La costa del municipio está en un proceso de transformación, prácticamente desde que comenzó el siglo. ¿Qué modelo de litoral defiende el Ayuntamiento?

“Estamos en un proceso de ganar suelo en primera línea de costa. Tenemos una conquista continua de suelo que antes estaban en manos privadas. Llevamos seis kilómetros de costa ganados. Me gustaría contar el próximo año con un proyecto definitivo de una nueva playa en la zona que está entre Playa de San Juan y el núcleo de Fonsalía, aunque no es barato ni sencillo. Mi ilusión es que toda la costa del municipio esté unida por un gran paseo público y por espacios donde los vecinos y visitantes puedan bañarse, disfrutar y hacer deporte. Empezamos a finales de los años 90 demoliendo un edificio de seis apartamentos en Playa de San Juan y hoy estamos planificando playas”.

-El turismo se ha ido abriendo paso en Guía de Isora gracias a la construcción de dos hoteles de lujo. ¿Cuáles son las expectativas reales en esta materia?

“En este último año estamos prácticamente colapsados en el Ayuntamiento con las solicitudes de tramitación de proyectos hoteleros que, desgraciadamente, chocan una y otra vez con la tremenda burocracia. A los dos hoteles de cinco estrellas (Palacio de Isora y Abama) que hay en el municipio se unirán en los próximos años otros cinco establecimientos de la misma categoría: dos en Playa de San Juan, uno en Cueva del Polvo, uno en Maguenes y otro en Villa de Erques. Creemos que el crecimiento turístico en Guía de Isora tiene que ir orientado a hacer pocos hoteles y de mucho nivel”.

-Uno de los proyectos atascados desde hace años es la residencia de mayores, a medio construir, porque el Estado impide a los ayuntamientos destinar fondos para este tipo de instalaciones. ¿Cuándo se va a terminar?

“Es el proyecto en el que tengo más interés. Cada vez vamos a necesitar más servicios asistenciales para personas que viven más años y que desgraciadamente padecen enfermedades muy duras y a las que las familias no pueden tener en casa. Por eso me duele mucho que tengamos paralizado un proyecto en el que se ha invertido 1,6 millones y que el Ayuntamiento no puede terminar porque sería prevaricar. Faltan casi tres millones de euros y confío en que el año 2017 sea por fin el de la reanudación de esas obras en una única fase”.

-¿Qué otros proyectos contempla para el casco de Guía de Isora?

“Estamos trabajando con el Cabildo para peatonalizar calles en el casco histórico. Nuestra intención es, a mediados del próximo año, contar con una partida económica para empezar a levantar calles, mejorar el saneamiento, redes eléctricas, telefonía, pero sin volver a poner asfalto, sino piedra tratada. Actuaremos en las calles Abajo, Arriba, el Mentidero y Sor Laray. Mi intención es reunirnos con los comerciantes a principios de año para explicarles el proyecto. Creemos que será un revulsivo económico”.

-Por último, estamos en la cuenta atrás de la undécima edición de MiradasDoc, el festival internacional de documentales que se celebra en Guía de Isora. ¿Con qué expectativas llega?

“Hemos tenido que reducir los plazos para entregar los documentales porque no hay tiempo material, con más de 1.000 trabajos presentados, para hacer una selección adecuada. Los técnicos me transmiten que la calidad de este año es magnífica. Ser capaces de competir con Madrid y Barcelona, y con la intención de ser puente de verdad entre África y América, tiene un gran mérito. Este festival supone un mercado de compra-venta audiovisual, una plataforma para los documentalistas canarios y una labor pedagógica y de formación, con más de 1.200 jóvenes que acuden cada año. Esta es una propuesta cultural de largo alcance desde Canarias hacia el mundo”.