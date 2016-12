Podemos quiere censurar a Clavijo y el PP no le garantiza la confianza

Por A.M.S.

Podemos está decidido a promover una moción de censura contra Fernando Clavijo (CC), a la vista de que el PSOE “no da muestras de querer hacerlo”, declaró ayer a DIARIO DE AVISOS la portavoz parlamentaria del partido morado, Noemí Santana. “Hay que ser valientes y dar la cara. Puedes perder una batalla, pero ganar la guerra, pues una moción de censura no solo triunfa si cae el presidente; se gana si convences a los ciudadanos”.

Santana, que anunció su disposición a participar en una mesa de diálogo sobre la censura junto con el PSOE y Nueva Canarias (NC), admite las dificultades de articularla en el actual período de sesiones, que concluye el 31 de este mes, pues el artículo 162 del Reglamento del Parlamento obliga a hacerlo en el siguiente período, pese a que enero será declarado hábil para la Ley del Suelo. “Tendrá dos objetivos: demostrar que el grueso de la oposición no quiere a este presidente y obligar al PP a salir de su zona de confort, instalado como está en la ambigüedad”.

Ese grado de indefinición al que aludió la portavoz de Podemos se vio refrendado ayer mismo, al término del comité de dirección del PP, cuando su líder regional, Asier Antona, declaró: “¿Una moción de confianza? La tiene que plantear el presidente y él sabrá con qué apoyos parlamentarios cuenta, entre los que no está el PP”. Pese a desmarcarse en caso de que Clavijo decida examinarse ante la Cámara, Antona jugó con las hipótesis: “El debate público no puede centrarse en si el PP va a entrar o no en el Gobierno; si el PSOE se va a echar o no al monte, o si habrá moción de censura o de confianza. El PP tiene que centrar el debate en los asuntos que preocupan a los ciudadanos y en los problemas reales de Canarias. Hay que actuar con altura de miras.” Antona no aclara hasta dónde está dispuesto a llegar el PP si Clavijo recaba su apoyo. Pide al PSOE “que se sume a una oposición constructiva” y al presidente, “que sea humilde y generoso en buscar acuerdos”. Evitó cuestionar la continuidad de Clavijo, sin retirarle el saludo, en un alarde de diplomacia en el alabre.

Casimiro Curbelo, que oficializó ayer su apoyo incondicional al presidente, solo le garantiza tres votos más, lejos de la mayoría absoluta.

“Todo es posible en La Palma”, dice Antona sobre censuras en cascada

El palmero Asier Antona, presidente regional del PP, no descartó categóricamente que se puedan producir censuras en cascada en su isla. “Todo es posible en La Palma.” Según dijo, “los presidentes insulares [del PP] tienen autonomía y el PP ha rechazado los pactos que abarquen toda Canarias.” De este modo abrió la caja de Pandora n