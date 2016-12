“PP y PSOE deben primar el bienestar de los ciudadanos y poder entenderse”

Mercedes Roldós tomó posesión el pasado jueves como nueva delegada del Gobierno en Canarias, en sustitución de Enrique Hernández Bento. Viene de las Cortes, como senadora del PP por designación de la comunidad autónoma, y antes fue diputada en el Parlamento canario. Nacida en Mugardos (La Coruña), es licenciada en Medicina y Cirugía y tiene plaza de facultativo especialista en el Hospital Doctor Negrín. Desempeñó el cargo de consejera regional de Sanidad entre 2007 y 2010, año en el que su partido abandonó el Gobierno canario, que compartía con CC. En esta entrevista, realizada el pasado viernes, justo cuando se rompía también otro Ejecutivo canario, el de CC y PSOE, Roldós asume ya su rol institucional y procura moderar algunas de sus respuestas sobre política. Aunque deja claro dos mensajes: que el PP “dará la estabilidad institucional a Canarias”, pero también celebra “la senda de entendimiento” entre su partido y el PSOE a todos los niveles, que ha permitido, por ejemplo, aprobar los presupuestos de Asturias, donde gobiernan los socialistas.

-¿Qué le ha parecido la reacción de Enrique Hernández Bento por su destitución? La atribuye a una “cacería” y una “purga” del presidente regional del PP, Asier Antona contra los críticos.

“No entraré en calificar actitudes o actuaciones del anterior delegado. Cuando dijo que no vendría a mi toma de posesión estaba segura de que iba a reflexionar y vendría, y así ha sido; porque una persona que ocupó tan alto cargo como el de subsecretario de Estado y delegado en Canarias acabaría dándole normalidad a un relevo en un puesto institucional aprobado por el Consejo de Ministros. Mi toma de posesión fue un acto precioso. Estaban todos quienes tenían que estar. Me sentí arropada por la sociedad canaria y también por mis compañeros de partido”.

-¿Qué objetivos se marca al frente de la Delegación?

“Los que corresponden al cargo: ser la representante del Gobierno de España en Canarias y ser capaz de transmitir a todos los ciudadanos de Canarias todas las acciones y reformas que se toman desde el Gobierno de Rajoy, incluyendo medidas específicas para las Islas. Y la labor es la cooperación y coordinación con el Gobierno de Canarias para ser capaz de trasladar al Gobierno de España todas las necesidades y prioridades de los canarios, de modo que se puedan priorizar en la Ley de Presupuestos”.

-En ese cometido lleva usted ya la lección aprendida, porque fue diputada, consejera de Sanidad del Gobierno canario…

“Lo bueno de la edad es la experiencia, y en el Gobierno canario estuve como consejera, y también año y medio en el Senado. Estoy empapada de los temas canarios y también por la responsabilidades que he tenido en las Cortes conozco bien los temas del Gobierno de España en general. Es además una legislatura apasionante, porque los ciudadanos nos piden que nos pongamos de acuerdo, no hay mayorías absolutas. No podemos obviar que en todas las encuestas nos dicen que somos un problema los políticos para los ciudadanos, por un cierto descrédito de la política. Debemos ganar en el día a día, con mucho diálogo y trabajo, el respeto de los ciudadanos y recuperar el crédito en los políticos y en las instituciones”.

-¿Cómo valora la relación actual del PP con el PSOE en las Cortes, que se ha trasladado ya a algunas comunidades autónomas, como Asturias, donde el PP ha apoyado los presupuestos de 2017 y ha permitido así aprobarlos?

“Ese es el claro ejemplo de responsabilidad, que en Canarias ha dicho Asier Antona, ante la inestabilidad que se ha venido produciendo en Canarias. El presidente regional de mi partido ha dicho que el PP tiene un pacto con los ciudadanos de Canarias y con la estabilidad de Canarias, pues la inestabilidad, como advierten además los agentes sociales y económicos, es mala para las Islas. Ante una ruptura del actual Gobierno, el PP dará la estabilidad institucional necesaria a Canarias, porque resulta un elemento fundamental para el desarrollo económico”.

-En su partido se han escuchado voces que hablan sin problema de negociar con el PSOE, de forma que la combinación única en Canarias ya no es solo PP-CC. ¿Qué opina al respecto?

“Celebro mucho que hayamos entrado en una nueva época en la que no hay vetos previos, cordones sanitarios a ninguna formación política. En el PP tenemos una historia de generosidad en cuanto a dar estabilidad a gobiernos. Ocurrió al apoyar al PSOE en el País Vasco o ahora en Asturias, aprobando el presupuesto al PSOE. Insisto: celebro esa senda de entendimiento y de interés primordial por el bienestar de los ciudadanos”.

-Entrando en materia como delegada: su antecesor reconoció que había 600 vacantes de policías nacionales y guardias civiles en Canarias, en una plantilla de algo más de 7.000. ¿Piensa resolver este déficit?

“El ministro del Interior vino a mi toma de posesión y es plenamente consciente de las necesidades de recursos humanos y de acometer de manera prioritaria algunas acciones en determinadas infraestructuras, y será de las primeras cosas que ponga sobre la mesa. Donde queda plasmado todo eso es en los Presupuestos del Estado, de ahí la importancia de que podamos aprobarlos”.

-¿Vivimos tiempos de calma en inmigración irregular? ¿Qué debemos hacer para que no se repitan las escenas aquellas tan dramáticas de las pateras llegando a nuestras costas?

“Afortunadamente, tenemos esa calma. Recuerdo bien cómo 30.000 inmigrantes llegaron a nuestras costas, y tristemente los que se quedaron en el mar y murieron. Han sido importantes las medidas tomadas de control en los países emisores, de colaboración con esos países, la política común europea con el Frontex…”.

-Para estas islas es clave la seguridad como destino turístico, y más tras ver lo que ha ocurrido en otros lugares competidores con Canarias en este sector…

“Somos un territorio seguro, nos visitan 15 millones de personas al año, y ese dato es la principal prueba de ello, pues aparte de clima y paisaje, el elemento fundamental es la seguridad, gracias a nuestros magníficos cuerpos y fuerzas del Estado”.

-Fue usted consejera de Sanidad. Tenemos 92.000 personas en lista de espera en Canarias para operarse, cita con especialista y prueba diagnóstica. ¿Tiene cura nuestro sistema sanitario, que desespera a muchos canarios?

“Siempre he reclamado para Canarias una mejor financiación que nos ponga en la media del Estado, pues tenemos además el hándicap de la doble insularidad. Pero hay también problemas de gestión. Lamento profundamente que casi 100.000 canarios estén en lista de espera. Desde que el PP se fue del Gobierno canario aumentó el 229% la lista de espera quirúrgica con la entonces consejera de CC Brígida Mendoza, y ahora con Jesús Morera, del PSOE, todavía empeoró otro 18% más, según datos publicados por la propia Consejería. Y la demora media para una operación prácticamente se ha duplicado. 89 días cuando nos fuimos del Gobierno y ahora esta en 162; es decir, que los indicadores francamente han empeorado. Insisto en que no es solo cuestión de dinero, sino de gestión. Y no hay que olvidar nunca que hay personas que sufren detrás de esas cifras, con situaciones reversibles que se convierten en irreversibles”.

-Viene usted de las Cortes Generales, donde se ha comenzado a tramitar la reforma del Estatuto de Autonomía, que incluye la modificación del actual sistema electoral canario, que su partido, como todos, excepto CC y ASG, tachan de injusto. ¿Hasta dónde cree usted que debe reformarse el sistema electoral?

“La vicepresidenta del Gobierno de España y su equipo, y el grupo del PP en las Cortes, están trabajando intensamente en esa reforma estatutaria. El Estatuto, salvo una reforma puntual en 1996, es del siglo pasado, de 1982, y necesitamos un Estatuto del siglo XXI. Espero que seamos capaces entre todos de reformar además el sistema electoral, para que sea más justo, más equitativo, más proporcional, donde el peso de las personas tenga mayor importancia que la de los territorios. Las islas menos pobladas deben mantener también representación, pero de un modo más equilibrado”.

-¿Y podrán votar ya los canarios con ese sistema electoral en las autonómicas de 2019?

“Sí. Hay tiempo para ello. Espero que sea una reforma como la de 1982, de todos y para todos”.