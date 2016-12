Los consejeros del PSOE, dispuestos a dimitir contra el último desafío de Clavijo

Los consejeros socialistas están dispuestos a dimitir hoy en el último Consejo de Gobierno del año, que se reúne a las 11.00 horas en Las Palmas de Gran Canaria. El PSOE, que no descarta censurar al presidente Fernando Clavijo (CC) como último recurso, considera que su vicepresidenta es objeto de un “ataque frontal” por parte del jefe del Ejecutivo y su partido le prestará el amparo que exija el desenlace de la reunión de hoy.

Clavijo ha urdido, según fuentes socialistas, una última “maniobra de tensión”, por la que pretende retirarle hoy a la vicepresidenta la veintena de millones destinados a empleo dentro del polémico Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan), un capítulo que depende enteramente de ella. El presidente quiere ese dinero en manos de los cabildos, como demandan estas instituciones (a excepción de Gran Canaria), lideradas por Casimiro Curbelo (ASG) y, en particular, por Carlos Alonso (CC).

“Es un disparo a la línea de flotación de nuestro grupo en la figura de la vicepresidenta”, dijeron esas fuentes. En una reunión extraordinaria de la gestora socialista en el día de ayer, Hernández se vio arropada por los representantes insulares, que en sesiones anteriores habían sido renuentes a cualquier tirantez con CC por temor a una inestabilidad en cascada en los distintos pactos territoriales. Esta vez no. El estado de opinión del cónclave socialista fue más agrio que de costumbre y el presidente Rodríguez Fraga hizo llamadas a la cordura. Las espadas quedaron en alto, a la espera de la propuesta definitiva de Clavijo en el Consejo de Gobierno de esta mañana. “Difícil lo va a tener para aportar los preceptivos informes jurídicos que le respalden, so pena de incurrir en prevaricación”, señalaron fuentes del PSOE informadas del alcance de esa última iniciativa. El presidente la expuso, en un encuentro “desagradable” el miércoles, a Patricia Hernández y Rodríguez Fraga. Además del programa de empleo, trascendió que Clavijo promueve decididamente la delegación de la competencia de carreteras de la comunidad autónoma a los cabildos. Es más de lo que está dispuesto a transigir el PSOE, que recela de un desarme autonómico.

El presidente, por su parte, baraja de antemano cesar a los cuatro miembros del PSOE en su Gabinete (la vicepresidenta y los tres consejeros) y quedarse en minoría con el apoyo de ASG y la ambigua cooperación del PP, que ha bloqueado la moción de censura en Valverde, en la confianza de que así Clavijo rompa el Gobierno de una vez. Este no es ajeno al alto coste de esa censura, si no actúa, dado que previsiblemente perdería los dos diputados de la Agrupación Herreña Independiente y en CC crecería el desconcierto.

La hipótesis que sobrevuela la crisis y alimenta todas las quinielas

La hipótesis matriz que sobrevuela la crisis política canaria es que Ferraz (PSOE) no habría autorizado a los socialistas insulares a censurar a Clavijo con apoyo del PP. Pero, amén del acuerdo nacional entre el Gobierno del PP y el PSOE sobre pobreza energética de esta semana, es el pacto suscrito ayer por estos dos partidos para aprobar los presupuestos de Asturias, donde gobierna Javier Fernández, que preside la gestora del PSOE, lo que alimenta el suspense