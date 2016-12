Siendo biológica, anatómica y políticamente respetable que el PP haya cerrado un acuerdo con Coalición, ¿por qué lo esconden, disfrazan u ocultan? La apuesta del PP es legítima, tanto como cualquier otra. Resulta comprensible que pacten con CC, lo que no tiene un pase es lo de jugar con la opinión pública a lo que tanto distrae a niños y bebés, a este cucú trastrás, están no están, ora sí, ora no.

El PP debe ahorrarse el truco cuando describe el papel que interpretará en el capítulo II del clavijismo. La vaguedad del apoyo puntual al Gobierno es tanto como escapar del fuego de la realidad por la escalera contra incendios. Asier Antona ha de confesar, sin el rubor que transpira estos días, si puntualmente significa a veces o si cada vez que Clavijo toque la corneta el PP saldrá en labores de salvamento y socorrismo. No hay razón para avergonzarse de haber pactado con Coalición, así que tampoco motivos para pretender el imposible de quedar bien con toda la opinión pública saltando al terreno de juego con las medias del Atlético, los pantalones del Madrid y la camiseta del Barça. ¿A qué viene tanto cucú trastrás? Consciente de que cualquier día pueden llamar de Génova para ordenarle cambio de planes, Antona cumplirá lo que pactó con Clavijo (ahora blindar, luego entrar), pero sin presumir de socio por lo que pueda pasar. El PP no debe avergonzarse, en absoluto. Se equivocan presumiendo de una neutralidad que ellos mismos desmentirán en la pista parlamentaria. La pregunta a pie de calle es tan simple como la respuesta. ¿Quién gobierna ahora en Canarias? Coalición con el apoyo del PP. Así de fácil. Sencillo. Sin piruetas escenográficas. Su indefinición raya lo infantil. Tienen un acuerdo con CC. Ocultarlo es jugar al cucú trastrás, pero ni los niños ni los bebés irán a las urnas en 2019.