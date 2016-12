Roman Fedortsov, el pescador de monstruos de las profundidades

Roman Fedortsov es trabajador en un arrastrero y gracias a sus últimas fotos publicadas se ha convertido en protagonistas de una de las historias más comentadas en internet.

La ciudad portuaria de Murmansk, en el extremo noroeste de Rusia, se encuentra en la desembocadura del río Kola. Con una media de 16º bajo cero, este pescador ha pescado unas criaturas muy difíciles de ver y ha querido compartir las extrañas capturas que en el día a día ha ido fotografiando en sus viajes a través de las redes sociales. El resultado en algunas ocasiones da hasta miedo… y más de uno tras ver estas fotografías mirará más de una vez al agua antes de tirarse al a la costa para darse un baño.

There is a Russian deep-sea fisher who tweets photographs of his most terrifying catches. Meet @rfedortsov. https://t.co/yUbKCAVQxj pic.twitter.com/ufTAyV6Hla

— The Moscow Times (@MoscowTimes) 20 de diciembre de 2016