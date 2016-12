Tijarafe Guanche y Llano del Moro miden hoy sus fuerzas

El terrero José Álvarez de Santa Úrsula será esta noche el escenario de la interesante luchada que enfrentará al Unión Tijarafe Guanche y al Llano del Moro, los dos primeros clasificados de la Liga Cabildo de Tenerife de la máxima categoría. A partir de las 19.30 horas comenzarán los cadetes y juveniles para sobre las 21.00 horas arrancar la luchada sénior correspondiente a la undécima jornada.

Los dos animadores de la competición partían esta temporada en la máxima categoría tras participar el año pasado en la Segunda. El mandador del líder Tijarafe Guanche, Jonathan Fernández, aseguró que “estamos muy felices, a priori comenzamos el año con muchas dudas, con los equipos de Primera con puntales como Marcos Ledesma, Óliver Gil, Miguel Pérez o Ayoze Reyes, así como el Victoria y el Llano del Moro, todos muy parejos, y estar líderes es mucho mejor de lo esperado. Si al inicio de temporada me dicen todo esto, lo firmaba. Pero ahora llega la parte más complicada de la Liga. Hemos hecho un buen tramo, pero no sirve de nada si ahora lo echamos a perder en semifinales. Hay que seguir apretando y no podemos aflojar, debemos lo mejor de cada uno. Sin duda, tenemos mucho que perder y poco que ganar. Hay que ir lucha a lucha y no pensar en otra cosa que ganar cada encuentro hasta la final”.

Cuestionado por su adversario de hoy, Fernández aseguró que “somos dos equipos muy parejos. Es sorprendente que tengamos el mismo bloque del año pasado, salvo las incorporaciones de los puntales y destacados -Alejandro, Eusebio y Antonio, por los locales, y Fabián y Raúl, por los visitantes-, y estemos ahora en los dos primeros puestos de Primera, lo que habla muy bien de lo igualada que fue la competición de Segunda. El año pasado no pudimos ganar en casa del Llano del Moro y este año sí lo hicimos. Todos estamos con muchas ganas de ver que ocurrirá mañana [hoy para el lector]. La verdad es que nos conocemos mucho, somos muy parejos y la victoria se decidirá por pequeños detalles”. Fernández recuperará hoy a su puntal C Alejandro Afonso, con molestias en la rodilla, “aunque veremos su evolución y qué sensaciones tiene”, finalizó.

Por su parte, el mandador del Llano del Moro, Bernardo Nardo Díaz aseguró que van a “intentar ganarles esta luchada. Sabemos que tienen un buen potencial, y no solo son los dos hombres de arriba, sino también con un Aitor Molina que está en un gran momento de forma. El año pasado los dos equipos ganamos todas las luchadas en nuestras casas y este año ellos nos ganaron arriba y espero devolverles la moneda. Pero será muy difícil, pues tienen un gran equipo. Veremos si pueden tener a Alejandro en buena forma. Nosotros saldremos a darlo todo en esta luchada y, aunque no tenemos la clasificación matemática para las semifinales, tenemos muchas posibilidades. Nuestra mayor ilusión es ser los primeros en ganarles esta temporada”.

Díaz recordó que la lucha de la primera vuelta (10-12) “se decantó para ellos porque Isael Rodríguez no pudo pasar -lucha a lucha- de Cristian Arbelo, pues si hubiera quedado en pie, en la tercera agarrada entre Fabián y Eusebio, a Rocha le valdría la separada y hubiera esperado para contrear el ataque de Ledesma”, finalizó.

A falta de cuatro jornadas para finalizar la fase regular la clasificación es la siguiente:

Equipo Ptos. Luchas Gan. Empat. Perd. LFavor LContra

1.CL Tijarafe G. 24 8 8 0 0 96 74

2.Llano del Moro 18 9 6 0 3 104 93

3.C.T. Tegueste 15 9 5 0 4 98 94

4. CL Rosario 13 9 4 1 4 100 92

5.Lug. Guamasa 9 8 3 0 5 82 87

6. CL Victoria * 9 9 3 1 5 85 102

7. CL Campitos 0 8 0 0 8 73 96

*Tiene un punto menos por sanción