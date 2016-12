Un millón de razones

Una de las grandes hazañas del periodismo contemporáneo es la de preservar la independencia y la pluralidad. No tenemos sino que mirar a nuestro entorno más inmediato a lo largo de 2016 para comprobar las dificultades de ese desafío. DIARIO DE AVISOS es el periódico más antiguo de Canarias, fundado en 1890. El primer periódico de las Islas por antigüedad. Y también el primer periódico digital actualmente por difusión, volumen de usuarios y, por tanto, capacidad de influencia en nuestra comunidad autónoma. No en vano, como saben desde la semana pasada nuestros lectores, la Oficina de Justificación de la Difusión (OJD) certificaba en noviembre que somos el diario online con más usuarios únicos de Canarias, alcanzando una audiencia de más de 1.000.000 de receptores. En la imparable transformación que los medios de comunicación experimentan en las Islas, como en el resto del mundo, este dato equivale a decir que somos, por tanto, el primer periódico digital de Canarias, amén del primero impreso por razones históricas.

A su vez, resistimos meritoriamente al declive general de la prensa escrita, con un crecimiento en ventas en papel del 9%, frente a índices claramente inferiores en los restantes diarios que se imprimen en las Islas. Con tales credenciales, no podemos por menos que agradecer a lectores y anunciantes el respaldo y la confianza que depositan en nosotros, cuyo premio ha sido este: un crecimiento exponencial, sin precedentes, en medio de una crisis periodística sin paliativos. La credibilidad de DIARIO DE AVISOS, y su acción insobornable en favor de la libertad de información en el páramo de los medios acólitos del poder, es fruto de ese apoyo social de lectores y empresas que valoran el fenómeno de penetración de un medio que en el curso de este año dio un salto cualitativo y cuantitativo extraordinario, con el rediseño de sus soportes impreso y online, a todo color, con nuevos formatos más cercanos y manejables a nuestros destinatarios. No estamos solos. En contra de lo que arguyen y prefieren quienes nos profesan escasas simpatías, somos un medio masivo, que goza de la más amplia cobertura social y que, por ende, desarrolla su actividad con salud, implantación, capacidad de influencia y éxito comercial. En tiempos de una crisis publicitaria devastadora que ha ido esquilmando a diarios prestigiosos de ámbito nacional e internacional y a cuantos coexisten con nuestra cabecera en las Islas, debemos ser agradecidos con quienes corresponden al impulso de nuestra audiencia apostando por anunciarse en nuestras páginas impresas y online y contribuyendo, de ese modo, a sostener un negocio del que dependen numerosas familias de profesionales conscientes de su papel en la sociedad y de la responsabilidad que entraña ser un medio de referencia.

2016 ha sido hasta hoy para esta casa un año laboratorio en la doble acepción de la palabra. Un año de mucho trabajo y experimentación, que ha permitido obtener resultados en tiempo récord bajo la impronta del grupo editor Plató del Atlántico, que asumió el reto, como propietario y gestor de esta empresa periodística, de hacer del DIARIO un medio potente e innovador con decidida vocación social. De tales objetivos hablan hechos y logros, como nuestras sedes en Miami y Los Ángeles, y pronto en Paraguay, así como la Fundación ya en marcha, y los Foros Premium, Puntos de Encuentro y Desayunos sectoriales, por los que desfilaron Pedro J. Ramírez, Alberto Ruiz Gallardón, Luis de Guindos, Juan Carlos Monedero, José Manuel Soria, Patricia Hernández y Baltasar Garzón, entre otros líderes de opinión y dirigentes. Los Premios Taburiente, instaurados hace dos ediciones, dan fiel noticia de ese espíritu refundador de una marca centenaria en la prensa de este país, que nació en La Palma y hoy circula por todo el ciberespacio. Así, colmaba nuestras aspiraciones reunir este año en nuestra galería de galardonados a Iñaki Gabilondo, Vicente del Bosque, Santiago Puig, Fernando Menis, Olga Ramos, Juan Luis Calero, Pedro Guerra, Alberto Vázquez Figueroa y el grupo Palmera. Contar el paso del tiempo, jalonado por iniciativas tan sólidas como los Premios de Gastronomía, que ya suman tres décadas, forma parte de una cultura genuina del DIARIO, que promueve proyectos de largo aliento con la magnitud de lo perdurable, de nuestro ADN, con la edad de los periódicos venerables de Europa.

Pese a las intrigas que invocan nuestra merma desde algunas cavernas en las sombras de la intervención pública de lo privado, los lectores, suscriptores, usuarios y anunciantes de DIARIO DE AVISOS pueden sentirse orgullosos y seguros del compromiso de nuestra casa con ellos. Trabajamos con vocación de servicio a las Islas, a Tenerife, La Palma, La Gomera, El Hierro, Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote y La Graciosa. Nuestra mayor garantía es la de ser autosuficientes, rentables y confiables para estar a la altura del momento histórico que nos toca, nos está tocando vivir, contar y enjuiciar. La libertad de prensa que predica y practica DIARIO DE AVISOS, la pluralidad sin excepciones que alumbra nuestras páginas, no son compatibles con las servidumbres políticas que, peligrosamente, amenazan con apoderarse de la línea editorial de los medios de comunicación de nuestras islas. Contra el secuestro informativo somos y seremos beligerantes e intransigentes. En defensa de nuestra libertad de informar vamos a seguir siendo indomables, contumaces y positivos. Queremos lo mejor para nuestra tierra, que lamentamos no está aislada de las turbulencias de un mundo que perdió el sentido común. También aquí arraigó la discrecionalidad y el despotismo, lacras de sociedades en descomposición, de modos de hacer política de vuelo corto abominables, abocados al fracaso de su propio final. Regenerar los cauces de la libertad informativa y restablecer un clima de convivencia, concordia y pluralidad que extinga toda tentación coercitiva de imponer un pensamiento único en el Archipiélago contará siempre con nuestro concurso activo en pro de la grandeza esencial de la democracia, de las mayorías creadoras de progreso y libre competencia. Reaccionar frente a toda amenaza de injerencia de grupos de poder o partidos políticos en la libertad de información y en la propia libertad de empresa ha sido, por circunstancias de la deriva de este año anómalo que hoy concluye, nuestra principal bandera. Todo lo solitaria que parezca, pero, a juzgar por los datos, secundada por más de un millón de usuarios digitales. Un millón de razones para no declinar hoy ni mañana, cuando llegue 2017.