Afectados por hepatitis C acusan al Gobierno de “jugar con la salud de las personas”

La coordinadora estatal de Afectados por la hepatitis C ha reprobado la supuesta intención del presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo, de suspender el suministro de fármacos para esta patología. Raúl Cordero, representante de este colectivo en Canarias, acusó al Ejecutivo regional de “jugar con la salud y la vida de las personas”, al igual que señaló que se trata de un agravio comparativo con respecto a otras enfermedades, en las que no se plantean este tipo de situaciones. Del mismo modo, reclamó una mayor cobertura para las personas que padecen la enfermedad.

El exconsejero regional de Sanidad Jesús Morera declaró ayer y hoy a DIARIO DE AVISOS que el presidente canario le había pedido, el pasado mes de julio, recortar gastos en su departamento y le instó a no dar el tratamiento de hepatitis C, e incluso le planteó la posibilidad de cerrar el Hospital del Sur. Finalmente, el socialista se negó a aceptar ambas propuestas. “Desde la coordinadora nos parece que no se puede jugar con las enfermedades, ni utilizar este tipo de situaciones como arma política”, criticó Cordero, en relación a las palabras de Morera revelando esta situación. “Si son ciertas esas declaraciones de Clavijo, nos parece muy grave que se juegue con la salud de las personas y sus enfermedades, ya que se trata de una patología que causa muchos fallecimientos, en concreto unos 4.000 en toda España cada año”, recalcó.

Cordero recordó que los afectados por la hepatitis C llevaban mucho tiempo esperando por el suministro de la medicación, ya que, desde que se comprobó su efectividad, esta tardó un tiempo en ser suministrada en España. En concreto, señaló que en el Archipiélago se empezó a dar en septiembre de 2015.

“Es indignante que se plantee su supresión porque no se puede hacer estas cosas con las enfermedades, ni con la vida de las personas”, insistió este afectado. “Es inhumano que se nos vea solo como un gasto, cuando somos personas enfermas”, destacó. Además, planteó que en vez de barajarse su supresión, lo que se debería hacer es aumentar el número de personas que la reciben. Cordero explicó que ya hay sentencias nacionales -la última de hace unos días- en las que se condena a una aseguradora por no suministrar la totalidad de gastos en un tratamiento de un enfermo.

Más beneficiarios

La coordinadora de afectados explicó que, en estos momentos, la medicación solo se aplica a aquellas personas que están en fases más avanzadas y con mayor deterioro. Por ello, abogó por ampliar la cobertura a las primeras fases de la hepatitis C, lo que, a su juicio, redundaría en un ahorro económico para la sanidad pública a largo plazo.

Cordero explicó que el tratamiento de esta patología cuenta con una gran tasa de éxito, de prácticamente el 100% de los casos. Aunque no supo concretar cuántas personas se han beneficiado en este año y medio de estos fármacos en el Servicio Canario de la Salud, porque no le han “facilitado los datos”, puntualizó que solo han sido los de aquellas fases en estados más graves. Indicó que se calcula que entre el 1% y el 2%de la población puede tener esta patología, lo que supone que en las Islas la cifra puede ser de, al menos, 20.000 personas.

El sistema de diagnóstico del HUC no funciona

La coordinadora ha denunciado que el aparato de diagnóstico para la enfermedad hepática del Hospital Universitario de Canarias (HUC) no funciona correctamente, como consecuencia de que no se ha pagado el mantenimiento, según aseguró Raúl Cordero, uno de sus miembros. Señaló que esto provoca que los diagnósticos no sean del todo precisos.