Agustina Beltrán: “La carencia de agua en Vilaflor se debe a la sequía y a alguna avería, no a ninguna ineficacia”

“La carencia de agua potable se debe a la larga sequía que padece Vilaflor y a alguna avería que hemos sufrido, como la ocurrida en La Ladera hace unos días” comentó la alcaldesa Agustina Beltrán, en respuesta a las críticas de Sí se puede, cuyo portavoz municipal, José Luis Fumero, llegó a pedir la dimisión del grupo de Gobierno.

Fumero denunció la carencia de agua e incluso que el Ayuntamiento estaba vendiendo agua a empresas privadas, algo que negó en rotundo Agustina Beltrán. “No se tiene constancia de la venta de agua a ninguna empresa, entre otras cosas porque casi no hay ni para el abasto; al contrario, ha sido el Ayuntamiento el que se ha visto en la necesidad de comprar agua a empresas como Canaragua y Balten”, señala la regidora.

Reconoce, eso sí, que ha habido carencia de agua potable para la población en el último año, “pero obviamente, no es producto de la ineficacia, la irresponsabilidad y la falta de trabajo” tal como apunta el concejal de Sí se puede, sino debido a la sequía que desgraciadamente se viene padeciendo en los últimos años, agravada por las averías causadas por la falta de conservación y mantenimiento de las instalaciones, que además cuentan con muchos años de antigüedad. “De ahí que se hayan llevado a cabo numerosas actuaciones para resolverlo”, recuerda Beltrán.

Las más recientes han sido las efectuadas días 9 y 10 de enero para limpiar y desatascar la tanquilla de Fuente Fría y el contador de la galería, visto que el caudal de dicha galería había bajado considerablemente. Como consecuencia de un corte en el suministro de energía eléctrica la bomba del depósito de Salguero dejó de funcionar y automáticamente el agua de dicho depósito bajó al depósito del Chorrillo, por lo que el depósito de Salguero tardó más de doce horas en recuperarse, “esta incidencia afectó únicamente a zonas puntuales del pueblo, como La Ladera, donde se recibió la queja de tres vecinos militantes de Sí se puede”, afirma la alcaldesa.

El miércoles y para estabilizar el nivel de ambos depósitos, se procedió a la descarga de 30 metros cúbicos de agua potable en el depósito del Chorrillo, mediante cubas autorizadas para el suministro de agua de consumo humano, “por lo que no entiendo que Sí se puede dude que se pueda consumir esa agua”, finalizó Beltrán.