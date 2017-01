Alex García, cedido hasta final de temporada al Mirandés

El siguiente jugador en salir del CD Tenerife es el bilbaíno Alex García, que regresa al club del que salió el pasado verano: el CD Mirandés. Eso sí, el club blanquiazul lo deja salir en calidad de cedido para que tenga minutos, ya que José Luis Martí no va a acontar con él para la segunda vuelta. Esta es la tercera salida que se producedel vestuario del cuadro tinerfeño, después de las de Marc Crosas y Jairo Izquierdo.

El jugador solo ha contado con nueve oportunidades en lo que va de temporada, siete de liga y dos coperas. Ayer Alfonso Serrano le comunicó que no tendría más, por lo que era mejor que buscase una salida para que no se pasase lo que resta de campaña en blanco. Al futbolista le queda un año más de contrato y pretende cumplirlo, por lo que la mejor salida es la cesión.

En su anterior club, el Mirandés, están encantados de abrirle de nuevo la puerta de entrada, pues fue uno de los mejores jugadores de la plantilla. Incluso desechó una oferta de renovación para recalar en el Tenerife. El Mirandés también persigue el regreso del delantero Urko Vera.