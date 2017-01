“El anillo insular nos ha dado cercanía, conectividad y empleo”

Es el único alcalde del Partido Popular entre los túneles de Güímar y Teno. “Entre Güímar y el Puerto de la Cruz”, matiza. Además, gobierna con mayoría absoluta un municipio inmerso en un proceso de transformación social y económica, a raíz de la entrada en servicio del tramo suroeste del anillo insular. Emilio Navarro (41 años) habla en esta entrevista de los retos que debe afrontar, a corto y medio plazo, Santiago del Teide, la localidad que marca dónde empieza el norte y acaba el sur de la Isla. Y viceversa.

-Se acaba de cumplir un año de la apertura del anillo insular hasta Santiago del Teide. ¿Cómo ha repercutido en el municipio y, especialmente, en el casco?

“Ha sido un antes y un después, hasta el punto de que nos damos cuenta de lo abandonados que estábamos cuando ahora cierran, a veces, un tramo para asfaltar y tenemos que coger la carretera antigua. El anillo nos ha dado cercanía, conectividad y empleo. Ha mejorado la emprendeduría tanto en el casco como en Tamaimo. Y, después, siendo un municipio turístico, el coste que supone el traslado de los clientes de un turoperador a Santiago del Teide se reduce, lo cual ayuda al hotelero a negociar mejores precios”.

-Hace unos días, además, se ha producido otra importante noticia para su municipio: la apertura del ramal de Fonsalía, que permitirá aliviar la carga de tráfico (casi

30.000 vehículos diarios) por la costa, entre Santiago del Teide y Armeñime, en Adeje.

“Lleva pocos días y es muy pronto para hacer un análisis, pero estoy seguro de que la nueva vía será muy positiva. Lo que pasa es que hay una obra que se debería acometer con carácter prioritario, que es la circunvalación de Alcalá (Guía de Isora), porque ahí es donde nos vamos a encontrar el caos y el embudo. Si ya teníamos un problema en el núcleo de Alcalá en horas punta, ahora con la apertura del anillo se desviará mucho más tráfico por esa zona. No es de recibo que se produzcan atascos de más de media hora. Para nosotros esa obra, cuyo proyecto fue redactado cuando Adán Martín era presidente del Gobierno, es una prioridad, porque es el paso por la costa hacia Santiago del Teide”.

-¿Cómo valora el ofrecimiento del Cabildo para acelerar el cierre definitivo del anillo insular a través de la prefinanciación?

“Es importantísimo acelerar esa obra y más después de ver el beneficio que ha producido la apertura del tramo sur y, sobre todo, lo que puede significar para el Norte, empezando por descongestionar la TF-5. Es que la movilidad de la Isla puede cambiar totalmente. La transformación que ha sufrido Santiago del Teide se debe ampliar a la Isla Baja, que es una zona desde donde viene mucha gente para trabajar cada día en el Sur”.

-¿Y desde la apertura del anillo se ha detectado un aumento significativo de los vehículos procedentes del Norte?

“Sí, mucho. Desde primera hora de la mañana hay más tráfico y se nota también en los comercios, bares, cafeterías y en la gasolinera. Se nota, por ejemplo, en la cantidad de panes que se venden ahora, porque muchos trabajadores que van al Sur desayunan aquí. Somos el primer pueblo antes de entrar al tramo del anillo y a la vuelta, el último. El desayuno es casi obligatorio en Santiago del Teide, también la merienda. Y repostar. Eso nos ha dado mucha vida. Hay empresas pequeñas, como bares y restaurantes, que han pasado de cuatro a nueve empleados”.

-El Ayuntamiento se viene quejando desde hace tiempo del riesgo de desprendimientos que sufren los vehículos que circulan por la TF-82. ¿Cómo está la situación?

“Las vías de rodadura de la TF-82 están en mal estado y se producen, además, desprendimientos que no tienen mucha altura, pero que podrían causar daños materiales y quién sabe si algo más. En principio, hemos pedido que se contemplara la contención de ese talud. Pero sí nos preocupa muchísimo La Vetita, en Tamaimo. No es Teno, pero tiene bastantes similitudes: la construcción es parecida, es una montaña con mucha altura y se producen desprendimientos cada vez que llueve. Hace poco hubo uno y menos mal que fue de madrugada. Lo que pedimos es que en el proyecto que estudia el Cabildo prime la fórmula más segura para las personas y no su coste económico.”

-¿Cómo marcha la reposición de arena en la playa de Los Guíos?

“Continuamos con las extracciones después de parar durante el periodo vacacional. Va muy bien, aunque tenemos que hacer paradas cuando hay mar de fondo. Este año empezaremos con la demolición de las estructuras de hormigón que hay en la playa para mejorar toda la zona y los accesos. Seguiremos con las extracciones, incluso con las obras, para dejar la playa preparada de cara al próximo verano. Es arena que se saca del puerto deportivo y que llega formando remolinos hasta la bocana”.

-Su proyecto de convertir Los Gigantes en un punto de fondeo de cruceros de pequeño y mediano tamaño no acaba de materializarse. La Autoridad Portuaria ha confirmado que no tiene competencias. ¿Supone un frenazo?

“Nos hemos llevado una sorpresa, porque yo le había presentado al principio del mandato a la Autoridad Portuaria la idea que tenemos, acompañada de un informe de viabilidad del Ministerio de Fomento, y les pareció un proyecto fantástico. Y ahora, lo que ha hecho la Autoridad Portuaria es responder a una empresa que se mostraba interesada en el fondeo en Santiago del Teide diciéndole que es imposible, ya que solo es viable en los puertos de Santa Cruz y Las Palmas. Es una sorpresa porque nuestro proyecto es fuera del puerto, para fondeo, y ahí es competencia el Estado. El informe de Fomento recomienda Los Gigantes como una de las mejores zonas y más seguras para el fondeo, porque los acantilados la protege de los vientos”.

-¿Qué empresa de cruceros se interesó?

“La Royal Caribbean, una compañía muy importante”.

-¿A qué obras les da el Ayuntamiento prioridad a corto plazo?

“Vamos a comenzar cuatro proyectos en la costa, que espero sacar este año, para renovar el espacio público turístico. También estamos trabajando en la zona de medianías, en Tamaimo, donde vamos a renovar ahora la plaza pública y construiremos un gimnasio. Esta localidad se ha convertido en una ciudad dormitorio y tenemos que dotarla de muchos servicios. Acabamos también de recibir una subvención importante para fomentar las tradiciones y el patrimonio”.

-¿Cuáles son los proyectos para la costa?

“La obra que conecta Guía de Isora con Santiago del Teide, en la playa de La Arena; la playa de Los Guíos, el paseo de La Hondura y el proyecto de la calle José González González. También otro reto muy importante para este año es sacar el frente de Playa de La Arena, que tiene un presupuesto de casi 2,5 millones de euros”.

-La ocupación hotelera y extrahotelera de su municipio suele rondar el 90% todo el año. ¿Hacen falta más hoteles?

“La ocupación está disparada. No se consiguen camas. Los hoteleros tienen ganas de ampliar, pero el suelo está prácticamente consumido. Ahora estamos pendientes de un inversor que tenía que traer una carta de aval para poder ejecutar un proyecto hotelero de los dos que prevemos para Santiago del Teide. En Los Gigantes no hay tantas camas, en Playa de La Arena, sí. El nuevo proyecto que puede salir es de unas 240 camas, que nos ayudaría muchísimo”.

-Santiago del Teide tiene la mayor tasa de envejecimiento del Sur, y en la comarca varios alcaldes han mostrado su preocupación por el déficit de residencias para la

tercera edad. ¿Cuál es su impresión sobre este problema?

“Es verdad que es un problema, también porque hay muchos empadronados en zonas turísticas que son gente mayor, sobre todo jubilados de países nórdicos o del centro de Europa que vienen a vivir a Santiago del Teide en períodos largos de seis meses. Eso hace que ese dato sea mucho más elevado. Respecto a las residencias, la tendencia es ir a más, seguir creciendo, queremos continuar trabajando para que la que tenemos en Santiago del Teide también sea un futuro centro de día. Hay que hacer unas pequeñas obras. En el futuro creo que habrá que crear otra residencia de mayores o ampliar, como mínimo, la actual”.