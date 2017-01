Aparece un caimán gigante en Florida

Los visitantes de la reserva Circle B Bar en Lakeland, Florida, se llevaron un buen susto este domingo cuando fueron testigos del enorme caimán que habita en esa zona. Tiene hasta nombre propio: ‘Mr. Huchback’ (Señor Jorobado).

El vídeo que podrás ver a continuación ha comenzado a hacerse viral. En el mismo se puede ver al caimán paseando a pocos metros de los espectadores. Kim Joiner filmó al animal mientras estaba en un sendero con un grupo.

This truly massive alligator was spotted casually walking across a path in Central Florida. The locals call it "Hunchback." pic.twitter.com/yRkXtuDU0K

— CNN (@CNN) 16 de enero de 2017