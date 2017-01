Aquí tienes el aplaudido discurso de Meryl Streep en los Globos de Oro

Meryl Streep recibió el premio honorífico Cecil B. DeMille en reconocimiento a toda su carrera durante la 74ª edición de los Globos de Oro que se entregaron en la madrugada del domingo al lunes en Los Ángeles. La veterana actriz dedicó su discurso de agradecimiento a cargar contra el presidente electo de Estados Unidos Donald Trump, al que lanzó una dura advertencia: “La violencia genera violencia”.

“Muchas gracias a a la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood. Solo voy a recordar lo que ya dijo Hugh Laurie. Todos los presentes en esta sala pertenecemos a dos de los sectores más vilipendiados: los extranjeros y prensa. Hollywood está repleto de forasteros y extranjeros, y si los echamos a todos, no tendrán nada que ver sino fútbol americano y las artes marciales mixtas, que por cierto no son arte”, afirmó tras recordar los orígenes de varias de las estrellas presentes en la gala como Sarah Paulson, Amy Adams, Natalie Portman, Ruth Negga, Ryan Gosling o Dev Patel.

Tras recibir el aplauso de la platea, entró de lleno en su ataque a Trump, pero sin ni siquiera nombrar al presidente electo de los Estados Unidos. Una prueba de la elegancia de Streep, se decidió a recordar el momento en el que Trump se burló de Serge Kovaleski, un periodista discapacitado de The New York Times, en 2015.

“El único trabajo de un actor es entrar en las vidas de personas que son diferentes a nosotros y permitirles sentir lo que se siente, y hubo muchas, muchas, muchas actuaciones poderosas que hicieron exactamente eso, trabajos sobrecogedores, compasivos. Pero hubo una actuación este año que me dejó aturdida, que clavó una estaca en mi corazón. No porque fuera buena, no tenía nada de bueno. Pero fue eficaz y cumplió su función. Hizo que su audiencia pretendida riera y mostrara sus dientes”, recordó Streep que luego reveló que fue “el momento en que la persona que pedía sentarse en el asiento más respetado de nuestro país imitaba a un reportero discapacitado”.

“Me rompió el corazón cuando lo vi y todavía no he podido sacármelo de la cabeza porque no estaba en una película, era la vida real. Y este instinto de humillar cuando viene de alguien poderoso, cala en la vida de todo el mundo porque da vía libre a otras personas para que hagan lo mismo. La falta de respeto invita a la falta de respeto, la violencia incita a la violencia, y cuando los poderosos usan su posición para intimidar a los demás, todos perdemos”.

La actriz terminó su emotivo discurso recordando a la prensa el papel que los medios deben jugar en esta batalla en favor del respeto y la tolerancia: “Necesitamos que la prensa defienda y saque a la luz todas las historias, que hagan que los poderosos respondan de sus actos. Todos tenemos que apoyar a nuestros periodistas porque los vamos a necesitar”, sentenció Streep que terminó su discurso con un sentido recuerdo a la recientemente fallecida Carrie Fisher: “Como dijo la princesa Leia: ‘Coge tu corazón roto y conviértelo en arte'”.

LA RESPUESTA DE TRUMP

Horas después de la celebración de la gala, Trump entró al trapo y respondió a través de Twitter a Streep. Y, como acostumbra, fue vehemente en su réplica: “Meryl Streep es una de las actrices más sobrevaloradas de Hollywood no me conoce pero me atacó anoche en los Globos de Oro”, afirmó el presidente electo de los Estados Unidos para después elevar el tono de su respuesta calificando a la actriz de “lacaya de Hillary”.

Meryl Streep, one of the most over-rated actresses in Hollywood, doesn't know me but attacked last night at the Golden Globes. She is a….. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 de enero de 2017

Hillary flunky who lost big. For the 100th time, I never "mocked" a disabled reporter (would never do that) but simply showed him……. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 de enero de 2017

“Nunca me he burlado de un periodista discapacitado, solo le hice parecer servil cuando cambió por completo una historia que había escrito hace 16 años para hacerme quedar mal”, afirma Trump en su cuenta de Twitter.