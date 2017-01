Arquia Banca, nuevos tiempo en la banca

La antigua Caja de Arquitectos ha cambiado de nombre y ampliado su cometido: ahora se llama Arquia Banca y su nuevo modelo de negocio se basa en la pretensión de convertirse en una banca específica y profesional que no preste servicios a los profesionales que en su momento dieron lugar a su fundación, no de forma exclusiva. A partir de ahora ya están abiertos a todo tipo de profesionales y empresas, pudiéndose encuadrar en ese concepto genérico y puesto de moda en los últimos años de banca boutique capaz de crear un traje a la medida de los clientes en función a las necesidades de estos.

A su frente se ha puesto a un joven, Jorge Hodgson Golding, con una experiencia notable en estas lides, al proceder de otras entidades donde fue capaz de conseguir los resultados que esperaban de su quehacer. Su ingreso en Arquia Banca sucede apenas unos meses después del nuevo rumbo de la entidad, dejando atrás su pasado como Caja, un término afectado por la reputación lograda en nuestro país tras una debacle financiera que, sin embargo, no les afectó de ninguna manera. Su tamaño, prudencia, especialización y enfoque de un negocio que conocían bien les libró de los vaivenes del sector pero no es menos cierto que han considerado llegado el momento de ampliar su campo de actuación. Pero, como es conveniente subrayar, ¿qué se puede esperar de una entidad que ya no se dedicará en exclusiva a lo que venía constituyendo la esencia de su negocio para aspirar a cotas mayores? Su director lo tiene claro, sin rehusar señalar las dificultades que entraña; “Como entidad financiera abarca todo tipos de productos de financiación e inversión, al igual que una amplia gama de servicios, pero contamos con una la ventaja de no cobrar comisiones.”