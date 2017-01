Antona (PP) alerta de que si PSOE y NC no le citan, tendrá “las manos libres”

A. M. S. Santa Cruz de Tenerife

Una semana después de lanzar en DIARIO DE AVISOS su oferta a la oposición para liderar la censura a Clavijo, el presidente regional del PP, Asier Antona, reflexionaba ayer en voz alta, en Madrid, sobre el éxito o fracaso de su iniciativa. Ante los periodistas admitió que el período de caducidad de su propuesta “no es infinito”. Como la paciencia. En vísperas del pleno del jueves de un Parlamento con ganas de retratar al presidente, solo en la Cámara y cada vez más en su partido, tras desconcertar a Juan Manuel García Ramos y a José Miguel Ruano, el dirigente popular advierte de que “hay otras opciones”. Si el PSOE y Nueva Canarias no lo atan, se sentirá liberado para hablar con Clavijo de tú a tú, aun a riesgo de quemarse a lo bonzo.

En declaraciones al DIARIO fue más explícito en su inventario de esta semana de candidato: “Nadie del PSOE se ha puesto en contacto conmigo para hablar en serio de una moción de censura, nadie me ha dicho claramente si le parece bien que el PP sea la solución. No sé si la propuesta no les pareció suficientemente atractiva y si la han tirado por el sumidero. Pero el plazo del PP no es infinito. Tiene que verse estos días o lo damos por zanjado.” La conferencia de presidentes autonómicos de hoy podría darle alas a Clavijo. El roce hace el cariño, y verá a Rajoy.

Con todo, Antona se reunirá hoy con Patricia Hernández, exvicepresidenta socialista del Gobierno, destituida por Clavijo el 23 de diciembre. “Era una cita prevista desde antes de Navidad y no sé qué alcance real podrá tener”.

Tras asistir ayer al comité ejecutivo nacional de su partido presidido por Rajoy, se quejaba Antona de que José Miguel Rodríguez Fraga, presidente de la gestora del PSOE, no ha respondido a su reclamo público. “No nos conocemos personalmente, y me ha extrañado su silencio.”

El Congreso regional del PP, ya con fecha, apura la agenda

Ya desde ayer con la fecha del Congreso del PP canario en el bolsillo (17 al 19 de marzo), Asier Antona agita su agenda para llegar al cónclave regional bien posicionado. Aquí urge al PSOE y Nueva Canarias para obtener una respuesta a su oferta de alternativa a Clavijo, con quien, si se ve obligado, hablará desde la desconfianza.