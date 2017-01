El Ayuntamiento puede perder su posición preferente para aprovechar las aguas de la Fuente Santa

Sí Se puede y Coalición Canaria creen que el Gobierno municipal conformado por el socialista Luis Torres y los tres concejales de la Unión Progresista de Fuencaliente (UPF), liderados por Nieves Rodríguez, han querido propiciar la perdida de sus derechos a la hora de gestionar el aprovechamiento de las aguas de la Fuente Santa, circunstancia de la que el Ayuntamiento fue informado por parte de la Dirección General de Industria, con quien el alcalde asegura que han mantenido una reunión que, aunque fuera de plazo, permitirá reconducir la situación.

El ex alcalde de Fuencaliente y ahora portavoz de Coalición Canaria, Gregorio Alonso, afirma con rotundidad frente a los argumentos del alcalde de que la situación para evitar perder derechos sobre el agua se puede reconducir, que “ni creo en la palabra del alcalde ni me fio del papel que están haciendo en este proceso”, afirmación que completa indicando que “a Luis Torres y a su socio de gobierno los mueve más el interés personal que el interés general de Fuencaliente”.

Este es solo un nuevo episodio más en la guerra abierta dentro y fuera de Fuencaliente en torno a la titularidad, gestión y explotación de las valiosas aguas termales de la Fuente Santa, que siguen perdiéndose en el mar, mientras el Ayuntamiento espera respuesta del Ministerio de Administraciones Públicas sobre su intención de celebrar un referéndum que no acepta la institución insular. El Cabildo mantiene la intención de ejecutar el proyecto de balneario Montaña de Fuego, que no podrá construirse hasta que no se modifiquen las normas del espacio protegido de los Volcánes de Fuencaliente, donde se encuentra el manantial recuperado en 2005 por el ingeniero Carlos Soler, al frente del equipo técnico de la Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Canarias.

La Comisión de la Fuente Santa convocada de forma extraordinaria tras la petición del concejal de Sí se Puede, Eduardo Pérez, puso de manifiesto las enormes diferencias entre el grupo de Gobierno y la oposición, especialmente tras evidenciarse que el Ayuntamiento, aún siendo advertido por la Dirección General de Industria para que evitara la caducidad del expediente para el aprovechamiento de las aguas de la Fuente Santa, contestó fuera de plazo aduciendo que el personal municipal, durante las Navidades, estaba de “asuntos propios”.

El portavoz de CC asegura que “aunque el alcalde nos dice que Industria ha dicho que aún se puede arreglar la situación, no nos fiamos ni creemos en su palabra, y lo único que sabemos es que el Ayuntamiento de Fuencaliente puede perder su posición preferente en el aprovechamiento de las aguas termales”. Si el ex alcalde tiene razón y la caducidad del expediente sigue su curso, el Gobierno de Canarias podría convocar un concurso para que cualquier empresa, sociedad o institución pública o privada pueda acceder a la explotación de las aguas termales en igualdad de condiciones.