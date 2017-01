Bienvenido míster 2017

Tengo claro que 2017 es masculino y no solo porque es un año sino porque sus números claves, el 2, el 0, el 1 y el 7, suman diez, 10, el máximo esplendor de la masculinidad. Sin comentarios. Dicho esto he de aclarar que cuando uno repasa el balance anual de 2016 se encuentra con opiniones claras y negativas respecto al año que acabamos de dejar. Todos los que leo manifiestan que 2016 ha sido un “año horribilis”. En todos los sentidos y bien lo recuerdan algunos politólogos como el amigo Sami Naïr o periodistas de la talla de Julio Llamazares en su crónica “Rosas Negras”, en alusión a la joven poeta Andrea Bernal, autora de un poema que inventó para despedir al2016. Un año que termina en la noche de hoy, 31 de diciembre, y que curiosamente ha sido despedido también por un colectivo de afectados. Por la ausencia de músicos, cineastas y animadores culturales hasta el punto que le han publicado en la prensa una esquela de la escuela “queteden”, donde la música ha sido tan alta en El Paísque se oyó desde el mar hasta el cielo. Es decir con altos decibelios para que todo el mundo se enterara de lo mal que se había portado con los artistas diversos desparecidos en la cruda batalla cotidiana que caracteriza el mundo de la cultura.Sin embargo parece que 2017 tiene otro cantar en este nuevo orden internacional que arrancó en el siglo XXI hasta el punto que el visionario Nieto colgó una pancarta anónima en la Cuesta de la Villa, cerca del mirador de Humboldt y de las cuevas de Bencomo donde anuncia a bombo y platillo: Todo Saldrá Bien, que se lo aplico a 2017. Y por lo que leo no es el único,ya que el polifacético escritor John Carlin, que estuvo en la Ranilla del Puerto de la Cruz el pasado año, ha señalados en la prensa que en 2017 será un buen año a pesar de DonaldTrump. No sé porqué lo dirá pero me imagino que debe tener una bola de cristal para analizar la situación de los USA, de Rusia, de Cuba y Venezuela, así como de la UE con sus crisis del Brexit británico y los populismos políticos en relación a las migraciones y a los refugiados.

De Canarias se encargará de adivinar la situación de 2017 la amiga Milagros Luis Brito, en materia de educación y en el reparto de fondos económicos, así como en el caminar de la política archipielágica al igual que del resultado de su internacionalización. No obstante 2017 será a nivel personal un buen año para celebrar algunas efemérides familiares, tanto del Teide como del matrimonio Sánchez – Jordán, con música y poesía. Por eso es bueno recordar como algunos poetas, la importancia de las nubes y del olvido.