“Con un buen programa y un buen liderazgo, apoyaríamos una censura”

El presidente de la Comisión Gestora regional del PSOE, José Miguel Rodríguez Fraga, confirmó ayer que su partido está abierto a respaldar una moción de censura contra el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, después de las últimas declaraciones realizadas por el líder del PP, Asier Antona, a DIARIO DE AVISOS, en las que expresaba su voluntad de presidir el Gobierno si se censura al jefe del Ejecutivo. “Con un buen programa, un buen liderazgo y un buen acuerdo, claro que apoyaríamos la moción de censura; Canarias necesita dar un salto y, sobre todo, necesita un cambio”, manifestó Rodríguez Fraga a este periódico. A su juicio, “el reposicionamiento de esta semana del Partido Popular pone de manifiesto la gran precariedad de un Gobierno en minoría y deja bien a las claras que todas las fuerzas están enfrente”. “Ese es un aspecto importante que pone de manifiesto la incapacidad del presidente Clavijo para articular una mayoría que le dé solidez al Gobierno de Canarias frente a los retos que tiene por delante, que son tremendos, y aquí, sinceramente, el presidente parece que está en los mundos de Yupi”, afirmó.

El responsable de la Comisión Gestora y alcalde de Adeje lamentó que el Gobierno “quede en manos exclusivamente de la tercera fuerza política en número de votos, lo que pone de manifiesto las disfunciones del sistema electoral canario”.

Asimismo, Rodríguez Fraga también se refirió al próximo pleno que se celebrará en el Parlamento de Canarias, el próximo jueves, día 19, en el que Fernando Clavijo deberá explicar los motivos que le llevaron a romper el pacto de Gobierno con el PSOE y a destituir a los cuatro consejeros de esta fuerza política. “Creo que ese será un momento crítico, donde se hará visible el posicionamiento de cada uno y también la responsabilidad del presidente”, manifestó el líder socialista.

Precisamente, tanto PSOE, como Podemos y Nueva Canarias coinciden en dar la máxima importancia a esa cita parlamentaria al considerarla, en la práctica, una cuestión de confianza que, si bien no incluye votación, servirá, a juicio de la oposición, para calibrar los apoyos con los que cuenta actualmente el jefe del Ejecutivo, con tan solo sumar los votos: 39 del bloque del cambio (PSOE, PP, Podemos y NC) frente a 21 de CC y de ASG.

José Miguel Rodríguez Fraga indicó que “podremos construir algo o no, yo no lo sé, pero la situación política es la que es, y me quedo con la conclusión de que en este momento todas las fuerzas políticas están por el cambio. Eso es lo importante”.

REUNIÓN CON ASIER ANTONA

El presidente de la gestora admitió que se reunirá con el líder del PP en Canarias en breve. “Con Antona tengo prevista una reunión, porque es normal que hablemos. Tras este nuevo reposicionamiento del PP, esperaremos al pleno del día 19, a ver cómo salen las cosas. Ahí habrá posturas más oficiales, y después hablaré con Antona de Canarias, como corresponde”.