Cabello denuncia el fracaso de los planes experimentales de empleo en las capitales

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha tenido que devolver al Servicio Canario de Empleo (SCE), entre 2011 y 2016, en términos de subvenciones incobrables, cerca de 590.000 euros. La última cantidad que podría tener que devolver sería de unos 150.000 euros correspondientes al proyecto experimental de empleo, Reciclab 1. Este balance negativo, además de lo que considera criterios “arbitrarios” para justificar las subvenciones, es el que ha llevado al Consistorio a renunciar a los programas experimentales que, tal y como denuncia el concejal de Empleo en la capital, Alfonso Cabello, han fracasado en las grandes ciudades. “Santa Cruz es el último de los municipios que se retira de estas convocatorias”, reconoce Cabello, quien recuerda que ni Las Palmas de Gran Canaria, ni Telde, ni La Laguna, todas ciudades con más de 100.000 habitantes, participan ya en estas convocatorias. Cabello explica esta decisión en la respuesta dada al grupo Ciudadanos, que interpeló al edil por este asunto, y en la que aclara que la renuncia solo es para los planes experimantales. “Ni el Ayuntamiento de Santa Cruz en general, ni la Sociedad de Desarrollo en particular, ha renunciado a la presentación de proyectos a las próximas convocatorias de los programas sobre empleo en el municipio. Lo que sí ha sucedido es la renuncia a los proyectos experimentales de empleo, por no ajustarse a los necesidades de la población activa de la ciudad, como no se ajusta para ninguna de las grandes ciudades y corporaciones de Canarias”.

El concejal sigue reclamando que el SCE abra un foro distinto a de la Federación Canaria de Municipios (Fecam) para tratar el tema del empleo en las grandes ciudades. “Lamento decirlo así pero la Fecam en temas de empleo funciona como si de un único ayuntamiento se tratase y no diferencia entre las necesidades de un Consistorio como el nuestro, con 200.000 habitantes, de otro con 2.000”, explicó el concejal. Insistió en que “debe articularse otro foro distinto a la Fecam en el que hablar de empleo de acuerdo a las especificidades de los grandes municipios”.

Explica Cabello que los dos últimos proyectos de la línea de programas experimentales de empleo en los que participó el Ayuntamiento son los de Intégrate en Santa Cruz (2013-14), con 96 beneficiarios, y Reciclab 1, (2015-16), con 62 beneficiarios. Con respecto al primero de ellos, el proyecto concluyó con 46 inserciones documentadas, de las cuales 25 cumplían los objetivos de inserción. Sin embargo, el SCE presentó un expediente de reintegro porque no considera debidamente justificados dichas inserciones; solo reconoce 8 de las 25 alcanzadas. “No porque no se hayan producido, sino porque documentalmente estiman que no se han presentado determinados requisitos no incorporados en las bases inicialmente aprobadas”, detalla Cabello. En la actualidad, este expediente se encuentra recurrido y a la espera de contestación del propio SCE. De no aceptarse la reclamación, el Consistorio deberá devolver más de 120.000 euros. “Este tipo de situaciones ejemplifica la inseguridad jurídica a que nos someten las prácticas de gestión”, justifica Cabello.En cuanto al proyecto Reciclab, concluyó el 23 de diciembre pasado con 36 inserciones informadas y 13 personas cotizando en el momento de finalización del proyecto. No será hasta finales de junio de 2017 cuando el Ayuntamiento conozca si ha cumplido con las exigencias del SCE o no y si ha de devolver 150.000 euros.

Critica Cabello que, en ambos casos se ha detectado una serie de incongruencias y regulaciones perjudiciales para las entidades beneficiarias como por ejemplo penalizaciones abusivas en determinados supuestos, y en consecuencia una mayor discrecionalidad por parte del SCE.