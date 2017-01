Cabrera: “El PSOE y CC en La Palma están encantados de haberse conocido”

La plena autonomía que el líder regional del Partido Popular, Asier Antona, ha dado a los suyos en La Palma para negociar hipotéticos cambios en el gobierno insular, en base a la inestabilidad que impera en el Gobierno de Canarias -tras el cese de los consejeros socialistas por parte de Fernando Clavijo- no deja mucho margen a los populares en el Cabildo, que reconocen, por boca de Carlos Cabrera, que “el Partido Socialista y Coalición Canaria están encantados de haberse conocido en La Palma”.

Pese a todo aseguran que “aspiramos a gobernar durante esta legislatura porque sabemos que podemos hacerlo mucho mejor”, y actuarán, confirman, para reeditar un pacto con los socialistas o bien establecer acuerdos con los nacionalistas en caso de que se dieran las condiciones para una moción de censura o bien se produjera el cese de los consejeros de Coalición Canaria por parte de Anselmo Pestana.

El portavoz adjunto del Partido Popular en La Palma, Carlos Cabrera, explica que “no vemos un cambio de escenario inmediato, pero tampoco lo descartamos” y añade que “nosotros estamos abiertos a dar estabilidad ante cualquier cambio que se produjera”.

Ese cambio del que habla Cabrera es “necesario” porque “este es un grupo de Gobierno marcado por la pasividad en los grandes temas, asuntos trascendentes que hay que activar para que La Palma pueda salir de la situación en la que se encuentra”.

Se refiere el ex vicepresidente de la institución, fundamentalmente, a lo que entiende como una “desidia” en materia de planificación. “Todo son buenas intenciones pero nada se materializa y La Palma necesita de actuaciones contundentes, resolutivas que no ofrece este gobierno insular”. En esa línea precisa que “la revisión parcial del Plan Insular de Ordenación, en asuntos tan trascendentes para la Isla como la planta de asfalto o la legalización de las explotaciones ganaderas en situación de alegalidad son dos cuestiones básicas, entre otras muchas, que nos preocupan y en las que este gobierno no avanza”.

El inmovilismo del Patronato de Espacios Naturales, que su presidente, Anselmo Pestana, no convoca desde hace más de un año, así como el fallido proyecto de Antares que terminó con la disolución de la sociedad, o la pérdida de inversión en el Plan de Aprovechamiento Energético en colaboración con los ayuntamientos – que han llegado a actuar de forma autónoma a falta de la indefinición de un plana insular global – son solo algunos de los temas que preocupan a los populares en el Cabildo, que esperan terminar formando parte del gobierno insular en esta legislatura.

El PP y la insoportable levedad de la oposición

El Partido Popular en La Palma hecha de menos aquellos tiempos no tan lejanos, entre noviembre de 2014 y junio de 2015, en que gobernaron “cómodamente” con el Partido Socialista en el Cabildo, cuando Pestana y los suyos llegaron a desobedecer a su hoy denostado jefe de filas en la región, José Miguel Pérez, para mantener su alianza con el PP colocando en la oposición a la que fuera presidenta del Cabildo, ahora diputada regional y secretaria insular de CC , Guadalupe González Taño n