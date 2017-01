Una constante en los procesos de coaching es la inquietud que los cambios pueden generar en el cliente, sobre todo los imprevistos. Cuando los cambiosson voluntarios,los interpretamos como positivos, dado que siempre elegimos lasolución que creemos mejor. Pero cuando los cambiosson contrarios a nuestra voluntad (una situación de desempleo o la súbita muerte de un ser querido), pueden darse reacciones emocionales no deseadas,dado que aparece una resistencia a aceptar la nueva situación. Mientras tal resistencia exista, el sufrimiento de la persona está garantizado a causa del desajuste entre los deseos, por legítimos que sean, y la realidad.

Ante el cambio no deseado hay quien adopta una mentalidad de víctima. Pero al culpar del cambio a otra persona o a una determinada circunstancia, no sólo no evitaremos que el cambio se produzca, sino que estaremos renunciando a la responsabilidad que tenemos sobre cómo vamos a encajar la nueva situación.

No puedo escoger el quiebre que me toca vivir, pero sí puedo tomar decisiones sobre lo que voy a hacer con él.No soy responsable del cambio, pero sí de convertirlo en un aprendizaje, en una puerta que se abre llena de nuevas posibilidades que vale la pena explorar.

Todo cambio es una invitación a salir de la zona de confort. Acaso la solución consista en poner el foco no en lo que dejamos atrás, sino en esenuevo horizonte que aparece aunque no lo esperábamos.La resistencia pierde fuerza cuando percibimos el cambio más como algo natural que como algo inevitable. “Todo cambia”, cantaba Mercedes Sosa.

El escritor Anxo Pérez escribió una vez: “la gente dice: “si no te gustan tus circunstancias, cámbialas”. Yo digo: “si no te gustan tus circunstancias, cámbiate”. Al cambiarte tú, las estarás cambiando a ellas.Sé tú el cambio que buscas”.

