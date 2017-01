Cancelan el estreno de la película ‘A dog’s Purpouse’ tras las denuncias de maltrato animal

Tras la polémica generada por un vídeo viral grabado durante el rodaje de la película A Dog’s Purpose, con el que se denunciaba el maltrato animal al que era sometido uno de los perros que aparecen, Universal Pictures y Amblin Entertainment han decidido cancelar la première de la película que iba a tener lugar este fin de semana en Los Ángeles.

En el comunicado, recogido por The Hollywood Reporter, las productoras informan que “con motivo de la revisión del vídeo que está realizando Amblin, la distribuidora Universal Pictures ha decidido que lo mejor para el interés de A Dog’s Purpose es cancelar la premiere de este fin de semana y el pase de prensa. Amblin y Universal no quieren que nada ensombrezca esta película que celebra la relación entre los humanos y los animales”, afirman. “Desde que salieron a la luz las imágenes, Amblin se ha puesto en contacto con muchos de los involucrados en la producción del filme, incluyendo el personal de seguridad, entrenadores y el equipo de acrobacias como parte de su profunda investigación”, añaden. “Aunque todos estamos desanimados por ver la angustia de un animal, todo el mundo nos ha asegurado que Hércules, el pastor alemán, no fue dañado durante el rodaje”, aseguran.

En el vídeo se ve cómo un pastor alemán es obligado a meterse en aguas turbulentas y al final, una vea en el agua, tienen que sacarlo rápidamente porque está a punto de ahogarse. La grabación ha provocado que la organización PETA hiciera un llamamiento para boicotear el filme.

El director de la película, Lasse Hallstrom ha hecho declaraciones a través de Twitter: “Estoy muy afectado por el vídeo. No fui testigo de estos actos. Todos nos comprometimos a asegurarles a los animales de la película un ambiente cariñoso y seguro. Me han prometido que la situación será investigada en profundidad y que cualquier mala acción será reportada y castigada”.

A dog’s Purpose está basada en la novela escrita por Bruce Cameron y narra el viaje de un perro por encontrar el significado de su vida y las vidas humanas que cambia a lo largo del camino.. La película está protagonizada por por Dennis Quaid y Britt Robertson.