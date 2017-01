Caso Grúas: las 10 preguntas que Clavijo querrá responder

“No es nada; son cosas de la oposición”. Así respondió esta semana el hoy presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, cuando, tras la presentación de los nuevos consejeros regionales, fue cuestionado sobre las irregularidades detectadas en el servicio de grúas durante la etapa en que fue alcalde de La Laguna. Felizmente, la comisión municipal que estudia este caso aprobó el pasado viernes citar a Clavijo, una invitación (no es vinculante) que le permitirá aclarar las dudas existentes sobre lo acaecido y que, en algún caso, le vinculan directamente con el mismo. Sin ánimo de establecer una relación cerrada, aquí les dejamos diez de las preguntas que, seguramente, el hoy mandatario autonómico estará deseoso de responder ante los concejales.

El anticipo

¿Por qué dio el visto bueno a un anticipo de 120.000 euros para una empresa intervenida que incumplía el contrato y en contra del criterio de la Intervención? En 2014, el Ayuntamiento de La Laguna aprobó adelantar 120.000 euros a la concesionaria de las grúas, entonces en manos de un grupo de siete personas a las que el propio Consistorio allanó la senda que les permitió hacerse con la misma. Tal decisión no puede ser más polémica, por cuanto el interventor municipal informó en contra, la concesionaria ya estaba intervenida por el propio Ayuntamiento y la empresa no cumplía ni de cerca los requisitos exigibles. Además, ya se habían presentado denuncias por presuntas actividades delictivas relacionadas con la misma y se sabía que el agujero económico pasaba, al menos, de 300.000 euros.

El agujero

¿Por qué no se detectó a tiempo que el quebranto económico originado en la concesionaria era tal que finalmente superó los 715.000 euros? Cuando el empresario José Luis Tacoronte se hizo cargo de la empresa en 2015 pagó un simbólico euro por la misma al grupo de los siete, pero asumió deudas superiores a esos 715.000 euros. Los especialistas consultados explican que semejante nivel de deuda es muy superior a los niveles económicos propios de una actividad de estas características. Teniendo en cuenta que desde 2013 la gestión ya era supervisada por técnicos municipales, está claro que el entonces alcalde Clavijo estaba al corriente de unos números cuya revisión es tarea ineludible.

El trato de favor

El anterior titular de la concesión, José Padilla, denunció en un juzgado (aportando documentación) un supuesto trato de favor por parte del Ayuntamiento para que el llamado grupo de los siete se hiciera cargo de la empresa, Autogrúas Poli. Padilla ofreció un dato revelador: el Consistorio dejó de pagarle hasta que, agobiado económicamente, cedió a la venta. Dos días después de comprar el grupo de los siete, el Ayuntamiento abonó a la empresa más de 200.000 euros pendientes de pago.

la relación

¿Por qué tanto el ya citado Padilla como varios exempleados de la empresa (Francisco Ramos y José Luis Ramos entre ellos) aseguran, en declaraciones realizadas bajo juramento, que ese grupo de los siete es “afín” o son “amigos” de Fernando Clavijo? En dichos testimonios se apunta que algunas de esas personas conocen al hoy presidente regional por la práctica del karate. A otra se le vincula con el entonces alcalde por una administración de fincas, e incluso se habla de algún lazo familiar de otra con un alto cargo de la actual administración autonómica. A buen seguro que, de las diez preguntas, ésta es la que más interés tendrá Clavijo en esclarecer si, finalmente, acepta la invitación de la comisión municipal.

El rechazo

¿Por qué, siendo alcalde, Clavijo no mostró más sensibilidad y comprensión hacia los trabajadores de la concesión que denunciaban el impago de sus salarios, que llegó a prolongarse durante doce meses? Aseguran los extrabajadores afectados que el entonces alcalde solo se avino a recibirles después de que se plantaran en la puerta de su despacho, hartos de ser ignorados. Incluso, uno de los presentes asegura que, durante esa reunión forzada por tal medida de presión, apenas pronunció una frase. Otro de los exempleados, José Luis Ramos, contó a este periódico que, en cierta ocasión, se encontró con Clavijo en una calle de La Laguna y aprovechó para preguntarle si estaba al corriente del supuesto saqueo de piezas en un depósito municipal, y que el cargo público lo despachó con la frase “Usted, póngase a trabajar” (poco después, fue despedido). También Padilla contó que tenía problemas para hablar con Clavijo sobre los retrasos en los pagos del Ayuntamiento cuando él dirigía la empresa, a tal punto que cuando decidió venderla a los siete tuvo que acudir a un mitin de Coalición Canaria en Santa Cruz para anunciarle que, tal y como deseaba, iba a retirarse.

los impagos

¿Por qué el Ayuntamiento de La Laguna mantuvo la concesión a Autogrúas Poli si, desde que en 2011 se hiciera cargo de la misma el llamado grupo de los siete, esta concesionaria municipal contrajo deudas con distintas administraciones públicas y con la mayoría de sus propios trabajadores? Entre los requisitos ineludibles que debe satisfacer la empresa a la que se concede este servicio figura la acreditación mensual de que se paga en tiempo y forma a sus empleados, y que no hay retrasos con las obligaciones fiscales, la Seguridad Social, etc. Para ello, la firma en cuestión debe presentar antes del día 15 de cada mes un justificante que lo demuestre, pero desde el Consistorio no hubo quien reclamase al respecto durante años, a pesar de que tenían pleno conocimiento de tales irregularidades

la renovación

¿Por qué se renovó en 2014 la concesión por otros cuatro años a Autogrúas Poli cuando ya estaba intervenida desde el propio Ayuntamiento, la situación económica era terrible, empezaban a llegar los embargos y las irregularidades eran tales que ni siquiera se contaba con las tarjetas de transportes, que son el título de capacitación exigido legalmente para llevar a cabo esta actividad? Tanto esta renovación como el anticipo de 120.000 euros y la tremenda flexibilidad con que desde el Ayuntamiento se trató a la empresa a pesar de sus incumplimientos no parecen una actuación administrativa razonable ni responsable, y sin duda la comisión será el lugar adecuado para despejar las dudas que genera el escenario descrito.

El saqueo

¿Por qué el Ayuntamiento no cortó por lo sano desde que tuvo noticia del presunto saqueo de piezas en los coches retirados de la vía pública por las grúas municipales y que, además, supuestamente, tenía lugar en un depósito municipal ubicado en la calle Espinero? La denuncia, presentada en un juzgado de la Ciudad de los Adelantados en 2012, incluía los suficientes datos como para iniciar la práctica de unas diligencias que hoy aún siguen en curso. Como ha desvelado este periódico en días anteriores, la investigación de la Guardia Civil confirma que, cuanto menos, los indicios aportados entonces no iban muy desencaminados, e incluso el asunto podría ser mayor al detectarse posibles ventas de vehículos y otras ramificaciones del tema que hoy son objeto de pesquisas policiales. Dada la gravedad de la denuncia, la actitud ofrecida desde el Ayuntamiento ha sido desligarse de las posibles consecuencias, si bien se reconoce que la custodia de esos vehículos es competencia municipal, no de la concesionaria.

La solución

¿Por qué un empresario con tanto conocimiento del sector como José Luis Tacoronte asume 715.000 euros en deudas para hacerse cargo de un servicio que difícilmente podrá compensarle a corto plazo de un desembolso semejante? A buen seguro que el Ayuntamiento de La Laguna cuenta con hábiles negociadores y personal avezado en los trámites administrativos, pero la aparente generosidad de Tacoronte sorprende ante la ausencia de más datos. Es de justicia recordar que no hay sospecha ni sombra alguna sobre la actuación de este empresario, de trayectoria impecable, así que, como en el resto de las cuestiones planteadas, que Fernando Clavijo tenga la oportunidad de arrojar luz al respecto es, sin duda, un acierto de la comisión.

El alcalde actual, entonces concejal del área, también se explicará

Al fin la comisión municipal parece entrar en la senda de lo productivo. Su invitación a Fernando Clavijo, entonces clave, ayudará a despejar las dudas existentes sobre este caso. En cuanto al hoy alcalde y entonces concejal del área, José Alberto Díaz, seguramente será citado en la segunda tanda. Sin duda, su aportación será igualmente de las más relevantes para los concejales que participan en la comisión.