“Para CC no existe plan a medio y largo plazo, en el Consistorio se trabaja al día”

Firme defensor de El Rincón, al grupo de Unid@s Sí Podemos (USP) le preocupa el funcionamiento del Consorcio, porque es raro que no haya convocatoria “que se vaya al traste” por problemas de agenda y de esta manera se acumulan los retrasos, dice Raúl González. Su portavoz cree que el papel del Ayuntamiento es clave en este proceso. “Si éste quiere, el Plan de El Rincón puede salir adelante, ya que hasta el momento no se había dado la convergencia entre vecinos, propietarios e instituciones”, afirma.

– ¿No es insuficiente que el Consorcio se reúna cada tres meses?

“Claro que lo es. Por eso USP reivindica la figura del gerente e insiste en rescatarla, tiene que haber alguien dirigiendo el Consorcio. En este proceso es clave el papel del Ayuntamiento. Lo que no puede ocurrir es que no se gaste el presupuesto. Si se hacen las reformas necesarias de luz y limpieza en la zona, los vecinos creerán en el proyecto. Luego hay que ver cómo se motiva a los empresarios para poner en marcha una red de riego”.

– USP no apoyó el presupuesto pese a que incluyó algunas de sus propuestas, ¿cuál fue el motivo?

“Esto último no es suficiente. Creemos que es posible otro presupuesto para hacer una política distinta en el municipio que priorice más el bienestar social, la formación y el empleo. Sin embargo, para CC es todo lo contrario. Por otra parte, el Ayuntamiento no cumplió el precepto de la Ley Canaria de Municipios de hacer algunos presupuestos participativos. Las cuentan son la política real y marcan por donde debemos ir, por eso la transparencia y la participación son tan importantes. En 2017 esperamos que se avance en este sentido”.

– Su grupo denunció a través de las redes sociales que el Ayuntamiento publica subvenciones y ayudas que otorga a distintos colectivos sin indicar el importe concedido, algo que es obligatorio por ley. ¿Puede probarlo?

“Se trata de una información que sale en el BOP. Parece que CC se escuda en la protección de datos pero nos parece raro porque éstos son públicos. Las subvenciones están aprobadas por el Pleno, sabemos la relación de todas, y por eso no entendemos por qué no se publican. Es más, deberían estar en una página web. Nos preocupa que el gobierno no cumpla la Ley de Transparencia pero tampoco la forma en la que se dan las subvenciones. La cantidad puede variar cada año pero los beneficiarios siempre son los mismos. En cada mandato debería haber una actualización de los compromisos y se debería crear un organismo objetivo y transparente que fiscalice las subvenciones y establezca los criterios para dar tal o cual cantidad”.

– ¿Qué responde CC cuando se le pregunta sobre este tema?

“Que eso siempre se ha hecho así. Y ese es el problema, que CC lleva tanto tiempo en el gobierno que su discurso es ‘como seguimos ganando y la gente nos sigue apoyando, no vamos a cambiar’. Eso indica que hay un cambio de forma en la relación con la oposición, pero CC sigue haciendo lo que quiere, ya que si se trata de mejorar algún aspecto, te lo aceptan, pero si hablamos de modificar o hacer una cosa distinta, ya hay rodillo. Por eso no estamos de acuerdo cuando habla de consenso, éste no es solo para aportar algo sino para que nos sentemos a dialogar y seamos capaces de crear entre todos nuevas alternativas que mejoren la situación económica, social, cultural y turística de La Orotava. En este sentido, hay algo que nos parece importante y es que no existe plan a medio y largo plazo, en el Ayuntamiento se trabaja al día, no sabemos adónde nos queremos dirigir, no hay proyectos de futuro a excepción de convertir La Orotava en patrimonio mundial”.

– El PSOE le ha pedido cautela al alcalde con este proyecto por los condicionantes de la Unesco…

“Personalmente, el proyecto me gusta por el trayecto a recorrer. Porque si en cuatro o cinco años se consiguen mejoras medioambientales, de patrimonio y culturales, aunque no seamos patrimonio mundial, será una Orotava distinta, con una perspectiva y una proyección que vale la pena. A eso hay que añadirle un buen Plan General de Ordenación, que es el punto fundamental para este año”.

– ¿Qué idea de PGO tiene USP?

“Queremos que sea participativo; que tenga en cuenta a los barrios; que contemple un decrecimiento clave respecto al interior; y que conciba a un municipio integrado, con las redes de comunicación necesarias. USP no está en contra de una vía de circunvalación pero que sea para integrar y no para especular, porque la ocupación de lo urbanizado ya es suficiente para el crecimiento de los próximos 15 y 20 años. También que busque alternativas a medio plazo con las 1.700 casas vacías que hay, no solo en el centro sino en los distintos barrios. Pese a que hemos presentado propuestas y que hay ejemplos en Canarias para favorecer a través del alquiler a quienes necesitan una vivienda y no tienen recursos con la intervención del Ayuntamiento, no se ha hecho nada. Son casi 600 familias las que demandan una vivienda y CC no nos ha hecho caso pese a que la moción que presentamos se aprobó por unanimidad”.



– ¿Son muchas las mociones aprobadas de forma unánime en el pleno que quedan en el tintero?

“Casi todas. No puede ser que las cosas buenas que nos parecen a todos no se concreten. Si USP estuviera en el gobierno se dedicaría a cumplir las propuestas. Una cosa que nos molesta mucho y que CC está intentando cambiar pero no lo termina de hacer, es reconocer a la oposición. Gracias a nuestra insistencia y a nuestras preguntas se amplió el horario de la Hijuela del Botánico y se abre los fines de semana. Pero son el alcalde y la concejal los que se sacan la foto”.

– ¿Cuál es el proyecto de USP para la zona de San Agustín?

“¡Qué mal se ha hecho lo de San Agustín! Igual que lo del teatro Atlante y lo de Humboldt, pese a que son asuntos fáciles de solucionar. USP ha pedido, en primer lugar, que se asfalte la zona para aparcamiento y no hay manera. Creemos que tiene que haber una zona complementaria de ocio con unos aparcamientos, que es lo que puede contribuir a recuperar el pequeño y mediano comercio. Y para ello, tener espacio donde aparcar es clave. Hay que copiar el modelo de las grandes superficies: parking gratuito, entretenimiento para los más pequeños y una oferta a disposición en un radio de acción determinado”.



– ¿USP le seguirá exigiendo a CC una explicación por El Trompo?

“Evidentemente. Pedimos un pleno extraordinario para que CC diese una explicación y al menos, pidiera disculpas, y no lo hizo, se escudó en decir que la sentencia no es definitiva. Pero hay piezas separadas, hay una falsificación de documentos por parte del secretario y nuestro grupo hubiese tomado medidas contra esa persona con asesoramiento jurídico. Su situación en el Ayuntamiento es complicada porque además está condenado en primera instancia a dos años de cárcel”.

– El municipio terminó el año con 4.928 parados. ¿Qué ha hecho CC para paliar esta situación?

“No ha hecho nada. Como en todo, está a la espera de que pase. Con el presupuesto ocurre lo mismo. En 2015 tenía la oportunidad de haber cogido el dinero del superávit, este año hay de nueve a diez millones de superávit y no sabemos a qué se va a destinar. La mentalidad de consejo de administración de una empresa que tiene CC no sirve para un ayuntamiento. USP hubiese hecho muchas cosas con ese dinero”.



– ¿La política con las concesionarias supone un gran problema para el Ayuntamiento?

“Para nosotros sí por el coste tan grande que tiene. El coste es excesivo y USP cree en lo público y entiende que la gestión pública no puede estar denigrada, ni decir que lleva al fracaso. Puede ser tan eficaz como lo privado y mucho más barato, porque no tiene la parte lucrativa que tienen las empresas. Con los beneficios se podrían hacer muchas cosas, entre ellas, mejorar las condiciones laborales y económicas de los trabajadores”.

– ¿Es transparente el grupo de gobierno a la hora de informar?

“Eso ha mejorado mucho por insistencia de la oposición. CC ha cambiado formalmente, pero luego lo que quiere y entiende es que pactar y consensuar es hacer matices, y eso no es así”.