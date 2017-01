El CD Tenerife vence a una selección del Sur de Tenerife y debuta Tayron

El hasta ahora único fichaje del CD Tenerife en el mercado de invierno, el grancanario Tayron del Pino, debutó como futbolista blanquiazul en el encuentro amistoso que disputó en la noche de este miércoles ante una selección del sur de la isla, y que finalizó con victoria del plantel de José Luis Martí (0-3).

Después de llegar a la isla el lunes procedente de la UD Las Palmas y de haber completado dos entrenamientos con sus nuevos compañeros, el futbolista grancanario tuvo la oportunidad de ser titular en el encuentro amistoso en el que estuvo 55 minutos sobre el césped.

El encuentro amistoso estuvo organizado por la Unión Canario Venezolana, con el objetivo de recaudar fondos para el envío de ayuda humanitaria, y se disputó en el Antonio Domínguez de Playa de Las Américas, en el municipio de Arona.

José Luis Martí apostó por un once inicial en el que no estuvo ninguno de los titulares que ganaron el pasado fin de semana al Córdoba CF, salvo el mediocentro Vitolo, que no podrá jugar en Sevilla por sanción.

Salieron de inicio Domingo Falcón; Edu Oriol, Fede, Carlos Ruiz, Nahuel; Omar Perdomo, Vitolo, Brian Torres, Brian Martín, Tayron y ‘Choco’ Lozano.

El hondureño Anthony ‘Choco’ Lozano, que aspira a volver a la titularidad tras una lesión que le mantuvo sin competir durante dos meses, fue el autor del único tanto de la primera parte, en la que el grancanario Tayron tuvo varias oportunidades para estrenarse como goleador.

En la segunda parte del encuentro tuvieron minutos los canteranos Ángel Galván, Óscar, Miguel Gopar, Cristo, Sasha y Bolaños.

En el segundo periodo marcaron los canteranos Óscar y Giovanni para cerrar la victoria del combinado chicharrero (0-3).