Cheikh desata la guerra

Guerra a la vista. Lo que comenzó como un simple reto por parte de Cheikh Dioum hacia el actual campeón de España del peso superwelter, Javier García Roche, podría acabar con el senegalés afincado en Tenerife y Adasat El Toro Rojas encerrados en el mismo cuadrilátero en lo que sería un duelo para la historia.

En su afán por seguir creciendo en su carrera deportiva, el invicto Dioum grabó un video dirigido a García Roche y lo colgó en redes Facebook. “Javier García Roche Chatarrero, soy Cheikh Dioum, el Tigre de Senegal, te reto a que pelees conmigo, si tan valiente y tan fuerte y tan boxeador te consideras, yo estoy preparado para pelear contigo, sólo quiero pelear y dar espectáculo”, decía el fajador del equipo de Manuel Povedano.

Roche contestó de inmediato. Lo hizo en su línea de echarle humor a estos retos vía redes sociales. “Oye Cheikh, te presento a mi compadre y a mi otro compadre”, dijo Roche acompañado en el vídeo de respuesta por dos hombres de procedencia africana. “¿Qué hacemos, el campeonato de España o el del Top Manta, cabrón? Mira Cheikh, estoy reventado, la verdad, pero aún me queda dinamita para partir a alguno como tú, pero estoy un poco cansado de pelar con los cachorros y hacerlos famosos a mi costa, gánate tu fama y entonces a lo mejor tengo interés en pelear contigo”, sentenciaba el siempre pundonoroso púgil catalán, que anunció su retirada del boxeo antes de ganar el título nacional de su división en un durísimo combate en el que el andaluz Antonio Chato Benítez acabó en el hospital.

La cosa empezó a complicarse cuando Adasat El Toro Rodríguez compartió en su muro de Facebook el vídeo de respuesta de Roche dando su apoyo al púgil catalán. “Mira payaso, no busco fama, sólo quiero pelear contigo porque sé que eres un guerrero y te vas a quedar conmigo a cruzar golpes, y se que te voy a arrancar la cabeza , no te he faltado al respeto para que tú digas que si vamos a hacer el título de España o el del Top Manta, tú todavía no has peleado con ningún verdadero hombre y te voy a machacar”, respondió Cheikh, que fue más allá al sentirse ofendido por Adasat del que dijo que “estoy invicto, nueve peleas, he peleado dos veces fuera, y he ganado, para los envidiosos que han salido fuera y han perdido”.

Llegados a este punto entró en escena Adasat. “Cheikh, tú sabes quién soy yo, no te he desafiado a tí ni mucho menos, sólo he compartido el video porque apoyo al Chatarrero, apoyo a todos los boxeadores, pero tú vas y dices que has salido fuera y que has ganado y yo no, yo he ido a pelear con campeones, una palabra que tú no sabes ni lo que es. Tú fuiste a Marruecos… y mejor me lo voy a ahorrar. Baja a 72 kilos y nos vemos en 72 kilos y olvídate de retar a boxeadores jubilados, aquí estoy yo y aquí te espero”, fue el comentario del dos veces campeón de España del peso semipesado, instalado ahora en el peso medio.

Para añadirle más leña al fuego que ya estaba activo, García Roche colgó el video de Adasat. Lo hizo de nuevo acompañado de un “compadre” de procedencia africana que empuñaba un machete mientras le decía a Dioum “tú no eres el Tigre de Senegal, eres la putita de Senegal”, a lo que García Roche añadió que “para hacer el Campeonato de España hay que ser español y me han dicho que tú no tienes ni los papeles”.

Cheikh Dioum no eludió responderle a un Adasat con el que compartió sesiones de trabajo y guantes cuando el púgil tinerfeño pertenecía al equipo de la Escuela de Boxeo de Arona. “Chatarrero es entre tú y yo, no metas a otro boxeador en medio, yo te he retado a ti, no busco fama ni nada, tengo mi camino, quiero pelear contigo, si estás retirado dilo y no faltes al respeto a nadie”, señalaba antes de aludir a Adasat diciendo que “yo peleo con él donde sea cuando sea porque se piensa que es alguien, no lo he nombrado para que él se meta para que la gente hable. Pelearé con él cuando me diga mi entrenador. Dime sólo si quieres pelear y ya está, si quieres en Barcelona, no hace falta que vengas aquí”.

Cheikh también se despachó a gusto contra los dos compadres de García Roche. “Esos dos negros que tienes vendidos se ponen a hablar porque tú eres un payaso y se ponen a hablar sacando un machete, y dicen algunas ratas que hice ese video porque no tengo nada que ofrecer”, decía en su último video el senagalés de nacimiento y tinerfeño de adopción antes de sellar su discurso. “Sé un hombre, pelea conmigo y ya está. Los campeones no tienen que evitar a los demás, no tienen que tener miedo. Tienes miedo a mi derecha, con la que te voy a mandar a dormir. Pelea conmigo y déjate de bolsas millonarias que tú no eres Mayweather”.

Cheikh Dioum: El senegalés acumula un récord profesional de nueve triunfos, seis de ellos por nocáut, y un combate nulo en el único título que ha disputado, el campeonato africano que hizo en Marruecos.

Adasat Rodríguez: El primer púgil canario que peleó en Estados Unidos. Ha hecho dos veces el título de la Unión Europea y ha sido dos veces campeón nacional. Su récord es de 14 victorias, seis derrotas y dos nulos.

Javier García Roche: El mediático púgil catalán, con miles de seguidores en redes sociales, se retiró recientemente tras ganar el título nacional superwelter y atesora un récord de 18 triunfos (12 KO), cuatro derrotas

Conciencia social, anti maltrato animal y revolución

Javier García Roche se ha ganado el respeto mayoritario dentro y fuera del ring. Encima del cuadrilátero demostró ser siempre un guerrero que nunca dio un paso atrás. Fuera del ring le ha dado trabajo y sustento a mucha gente desfavorecida en la empresa de chatarra que dirige en Barcelona y se ha convertido en un activista contra el maltrato animal, recogiendo perros que han sufrido la violencia de sus dueños y encabezando movilizaciones como la programada en 2016 para evitar el sufrimiento del Toro de la Vega, en Tordesillas. García Roche lideró un movimiento anti taurino que logró evitar las lanzas en una tan salvaje como histórica celebración.