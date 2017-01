Chuli, más cerca de la Romareda que del Heliodoro

Está camino de convertirse en el culebrón del mercado invernal de fichajes, que sin embargo acaba de abrir sus puertas. Pero es que a Chuli se le lleva relacionando con el CD Tenerife desde hace varias semanas. Si la pasada parecía que el delantero onubense estaba próximo a comprometerse con el equipo blanquiazul, ahora al esquivo jugador se le relaciona con el Real Zaragoza.

El conjunto maño habría presentado una oferta económica más baja que las realizadas por Tenerife y Girona, que son los dos dos pretendientes más firmes que tenía el punta del Almería. No obstante hay dos factores que podrían decantar la balanza a favor del club maño. Lo primero, las dudas del propio jugador por venirse a jugar a un club lejano a la Península. Circunstancias personales creen que lo atan al suelo peninsular, por lo que la posibilidad de convertirse en jugador blanquiazul no le termina de convencer. Y por otra parte, en el Zaragoza milita Juan Muñoz, delantero que podría ser del agrado del Almería.

El cuadro de los Juegos del Mediterráneo no vería con malos ojos hacer un cambio de cromos. En las últimas jornadas, Agné ya le ha dejado claro a Juan Muñoz con sus decisiones que no cuenta con él, por lo que en los próximos días podría acabar su etapa como maño. El jugador llegó cedido el pasado verano del Sevilla y esperaba disfrutar de unos minutos que desde hace algunas semanas ya no tiene y parece difícil que vuelva a tener. El extécnico blanquiazul prefiere otro delantero y Chuli le encaja más.

En caso de que Chuli se decida por otra opción, a Alfonso Serrano se le escaparía el primer espada, por lo que tendría que centrase en segundas o terceras opciones. También resultará muy complicado que Naranjo llegue a la Isla. El Levante tiene negociaciones avanzadas, pero la lista de pretendientes es enorme.