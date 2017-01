Cien días de gracia

No es una situación normal. De hecho es bastante inusual. Hablo de la actual situación política tanto regional, con la crisis de Gobierno, como nacional, con la odisea vivida para formar Ejecutivo. Aun así, los partidos políticos siempre han respetado los cien días de cortesía tras la formación del Gobierno. Bueno, hasta ahora. Es cierto que el pacto de Gobierno de Fernando Clavijo era una crónica de una separación anunciada. Nació forzado y finalmente ocurrió lo que tenía que ocurrir. Pero, una vez cesados los miembros del PSOE, y oída la pataleta (lógica por otra parte) del partido ofendido, lo que queda es esperar a que este Ejecutivo se ponga a trabajar. Los nuevos consejeros podrán gustar más o menos. Podrá ser justo o injusto que el partido con menor intención de voto esté gobernando Canarias, y podrá ser más o menos ético que, después de haber roto un pacto votado por el Parlamento, el presidente pase de preguntar a la Cámara si tiene o no su confianza. Pero lo que no es de cortesía política es criticar a unos consejeros que aún no se han puesto al frente de su departamento (hoy toman posesión). ¿La preparación? sobre todo de los conocidos, puede ser discutida. De hecho, creo que el mejor preparado de todos es José Manuel Baltar. Si. Ese que procede de la empresa privada. Experto en gestión sanitaria y en hacer eficientes los servicios sanitarios. Algo que tanta buena falta hace en la sanidad canaria. Por supuesto que habrá quien piense que viene a privatizar los servicios públicos. Mal siempre se puede pensar. Pero que conoce la gestión sanitaria nadie se lo puede negar. Al final, de lo que se trata es de que los nuevos y viejos miembros del Gobierno se pongan a trabajar de una vez por todas y dejen a un lado las diferencias políticas. Pero ¡ojo! Cien días pasan muy rápido. Y entonces, se abre la veda…