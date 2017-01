Cinco minutos con Mario

Rodeado por el ejército de cármenes del socialismo canario, Mario escucha pacientemente un desconcertante rosario de análisis, peticiones e ideas, opciones, lamentos e incluso reproches. Contaminadas por la impotencia que empapa los velatorios, las cármenes autonómicas, insulares y municipales del socialismo local le dibujan el tablero de la política de las Islas, una descripción marcada por la frustración de lo que fue y dejó de ser, lo que pudo ser y no fue, podría ser y no es, en definitiva, por los años luz que separan lo que los socialistas dicen que quieren hacer de lo que les dejan hacer, pueden hacer o saben hacer. Mario toma nota con la serenidad que da tener en la cabeza un catálogo de asuntos verdaderamente relevantes que lo esperan en Sevilla o Madrid.

Sabe Mario que los socialistas canarios tienen cinco minutos, ni uno más, en la agenda del gestor Fernández. Cree Mario que otras son las prioridades, otras las preocupaciones, otros los relatos que necesitan los suyos de allí para llegar de pie al congreso del partido. Recuerda Mario que otros son los sacrificios que deben hacer los suyos de aquí, dejarlo estar, aguantar unos meses, echarle paciencia, aguantar, mirar pero no tocar, dejar que sean otros los que hagan o deshagan. Mario no da luces verdes. Mario solo garantiza a los suyos de aquí que mantendrán al PP fuera del Gobierno canario, solo eso, esto es todo, cruzarse de brazos, esperar. Carmen no está enterrando a Mario. Mario Jiménez, portavoz de la gestora del PSOE, ha venido a las Islas a velar el cadáver de las cármenes del socialismo canario, a consolarlas, a recordarles que lejos de dar el paso para promover mayorías alternativas a Coalición la instrucción es que se limiten a esperar, bajar los brazos, dejarse de historias, pasar a la historia sin hacer historia.