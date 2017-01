El despacho de abogados que dirige mi amigo Juan Inurria Nieto tiene profesionales especializados en el combate de las cláusulas suelo. De hecho, fue uno de los primeros abogados en ganar en los tribunales locales un caso a favor del cliente de un gran banco. Ahora los casos le siguen llegando en aluvión. El otro día, comentando estas decisiones judiciales, me dijo que los asuntos hay que llevarlos con rigor y que, a pesar de las medidas tomadas por el Gobierno de España, las entidades de crédito recurren y agotan los plazos. Y que hay que estar muy encima de los asuntos.

Sencillamente, porque las cuentas de resultados de los bancos se tambalean con las resoluciones judiciales más recientes. Hablo muchas veces con Juan de asuntos de juzgados. Él es una persona muy práctica, que lleva los asuntos con mucho rigor y es el primer letrado -en mi caso- que me pasa un resumen anual de las gestiones hechas y de cómo van los procedimientos. Hombre, la verdad es que en mi caso no son muchos y, por el momento, siempre relacionados con asuntos de la profesión. Pero me informa. Y eso lo tranquiliza a uno y lo libera de estar preguntando, que para mí es lo más engorroso, porque a pesar de mi condición de jubileta uno siempre se mantiene ocupado, que es la mejor forma de no enterarse de que servidor ha pasado la frontera de la tercera edad y que hasta ya puede viajar con el Imserso. Les prometo que no he sacado el carné. Además, la charla con Juan Inurria, siempre frente a un plato de buen jamón, es muy instructiva, porque a pesar de su procedencia andaluza conoce como pocos a la sociedad tinerfeña y la ha radiografiado en estupendos artículos, que uno devora con verdadero agrado. Escritos con mucho ingenio y con muy fina ironía.